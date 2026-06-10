Ecco D’Amico, il re delle plusvalenze

L’attesa è finita. Dopo giorni di rinvii, trattative e passaggi burocratici, oggi dovrebbe essere il giorno dell’ufficialità di Tony D’Amico come nuovo direttore sportivo della Roma. Un arrivo atteso da settimane a Trigoria e considerato fondamentale per dare forma alla nuova squadra di Gian Piero Gasperini.

Anche se, almeno formalmente, il dirigente non potrà essere pienamente operativo prima del 1° luglio a causa della mancata deroga richiesta dalla società, i Friedkin sono convinti di aver messo sotto contratto uno dei migliori dirigenti italiani nella gestione del mercato e soprattutto delle plusvalenze. Ed è proprio questo l’aspetto che oggi interessa maggiormente alla Roma. D’Amico si è costruito negli anni una reputazione da autentico specialista nella valorizzazione dei calciatori. Un dirigente capace di individuare talenti, aumentarne il valore e trasformarli in importanti guadagni per i club nei quali ha lavorato.

L’esempio più noto risale ai tempi del Verona. Fu lui a gestire l’operazione che portò Marash Kumbulla alla Roma, consentendo agli scaligeri di realizzare una plusvalenza da circa 26,5 milioni di euro. Numeri importanti ai quali vanno aggiunte anche le operazioni Sofyan Amrabat e Amir Rrahmani, altre due cessioni che permisero al club veneto di incassare cifre considerevoli dopo aver investito relativamente poco sui giocatori. A Bergamo il copione si è ripetuto. L’Atalanta ha continuato a costruire il proprio modello economico sulla valorizzazione dei talenti e D’Amico è stato uno degli artefici di questo percorso. Basti pensare ai casi di Caleb Okoli e Matteo Ruggeri, cresciuti nel vivaio nerazzurro e trasformati in patrimoni tecnici ed economici di grande valore.

Non è un caso, dunque, che la Roma abbia deciso di puntare su di lui proprio nell’estate più delicata degli ultimi anni. Il club deve infatti rispettare gli impegni assunti con la UEFA nell’ambito del settlement agreement e generare circa 50 milioni di euro di plusvalenze entro il 30 giugno. Una corsa contro il tempo che continua a rappresentare la priorità assoluta della dirigenza. Per questo motivo, anche prima del suo pieno insediamento, D’Amico sarà coinvolto nelle principali decisioni strategiche. A supportarlo ci sarà Jason Morrow, uomo di fiducia dei Friedkin e figura chiave nella gestione economica del club, che continuerà a seguire direttamente i dossier più urgenti fino al momento in cui il nuovo direttore sportivo potrà operare senza limitazioni.

Fonte: Il Messaggero