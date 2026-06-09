Calciomercato Roma: Bernasconi prima scelta di Gasp per la sinistra. E su Angelino…

La corsia sinistra resta uno dei principali cantieri aperti del mercato della Roma. Mentre a Trigoria si lavora per definire l’assetto della squadra che verrà, torna con forza un nome già accostato ai giallorossi nelle scorse settimane: quello di Lorenzo Bernasconi.

Secondo quanto riferito in queste ore dall’emittente radiofonica Retesport, il laterale dell’Atalanta continua a occupare una posizione di primo piano nelle preferenze di Gian Piero Gasperini. Anzi, il tecnico lo considererebbe una delle primissime scelte per rinforzare la fascia sinistra della nuova Roma. Un’indicazione che non sorprende. Gasperini conosce perfettamente il giocatore, ne apprezza le qualità tecniche e tattiche e ritiene che possa inserirsi rapidamente nei meccanismi della sua squadra. Per questo motivo il club giallorosso starebbe valutando di muovere i primi passi concreti nei prossimi giorni, avviando contatti attraverso intermediari per capire se esistano i margini per aprire una trattativa con l’Atalanta.

La valutazione del cartellino si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro, una cifra importante ma considerata compatibile con il profilo di un giocatore che potrebbe arrivare per ricoprire un ruolo da protagonista. Molto dipenderà dall’affare Palestra, anche lui al centro delle voci di mercato: difficilmente l’Atalanta lascerà partire entrambi in questa sessione di mercato. Va poi capito cosa intenderà fare Gasperini con Wesley. Il brasiliano ha disputato gran parte della stagione sulla corsia sinistra, pur essendo nato calcisticamente come esterno destro. Il tecnico dovrà decidere se confermarlo sul versante mancino oppure riportarlo stabilmente nel suo ruolo naturale. Da questa scelta deriveranno anche le strategie di mercato. Se Wesley dovesse restare a sinistra, la Roma concentrerebbe gli sforzi su un titolare per la fascia destra. Se invece il brasiliano venisse riportato sulla corsia opposta, allora diventerebbe prioritario l’acquisto di un esterno mancino e in quel caso Bernasconi balzerebbe in cima alla lista.

Il suo nome si intreccia inevitabilmente anche con il futuro di Angelino. Sempre secondo Retesport, Gasperini avrebbe deciso di concedere allo spagnolo una sorta di ultima occasione. Dal ritiro estivo di metà luglio fino alla fine del mese, il tecnico osserverà attentamente il rendimento del laterale per capire se sia tornato ai livelli precedenti ai problemi fisici che ne hanno condizionato gran parte dell’ultima stagione. Solo dopo questa valutazione verrà presa una decisione definitiva sul suo futuro. Ma una cosa sembra già chiara: la pista Bernasconi verrebbe perseguita indipendentemente dal destino di Angelino.

Fonte: Retesport