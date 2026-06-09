Calciomercato Roma: Bernasconi prima scelta di Gasp per la sinistra. E su Angelino…

La corsia sinistra resta uno dei principali cantieri aperti del mercato della Roma. Mentre a Trigoria si lavora per definire l’assetto della squadra che verrà, torna con forza un nome già accostato ai giallorossi nelle scorse settimane: quello di Lorenzo Bernasconi.
Secondo quanto riferito in queste ore dall’emittente radiofonica Retesport, il laterale dell’Atalanta continua a occupare una posizione di primo piano nelle preferenze di Gian Piero Gasperini. Anzi, il tecnico lo considererebbe una delle primissime scelte per rinforzare la fascia sinistra della nuova Roma. Un’indicazione che non sorprende. Gasperini conosce perfettamente il giocatore, ne apprezza le qualità tecniche e tattiche e ritiene che possa inserirsi rapidamente nei meccanismi della sua squadra. Per questo motivo il club giallorosso starebbe valutando di muovere i primi passi concreti nei prossimi giorni, avviando contatti attraverso intermediari per capire se esistano i margini per aprire una trattativa con l’Atalanta.
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La valutazione del cartellino si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro, una cifra importante ma considerata compatibile con il profilo di un giocatore che potrebbe arrivare per ricoprire un ruolo da protagonista. Molto dipenderà dall’affare Palestra, anche lui al centro delle voci di mercato: difficilmente l’Atalanta lascerà partire entrambi in questa sessione di mercato. Va poi capito cosa intenderà fare Gasperini con Wesley. Il brasiliano ha disputato gran parte della stagione sulla corsia sinistra, pur essendo nato calcisticamente come esterno destro. Il tecnico dovrà decidere se confermarlo sul versante mancino oppure riportarlo stabilmente nel suo ruolo naturale. Da questa scelta deriveranno anche le strategie di mercato. Se Wesley dovesse restare a sinistra, la Roma concentrerebbe gli sforzi su un titolare per la fascia destra. Se invece il brasiliano venisse riportato sulla corsia opposta, allora diventerebbe prioritario l’acquisto di un esterno mancino e in quel caso Bernasconi balzerebbe in cima alla lista.
Il suo nome si intreccia inevitabilmente anche con il futuro di Angelino. Sempre secondo Retesport, Gasperini avrebbe deciso di concedere allo spagnolo una sorta di ultima occasione. Dal ritiro estivo di metà luglio fino alla fine del mese, il tecnico osserverà attentamente il rendimento del laterale per capire se sia tornato ai livelli precedenti ai problemi fisici che ne hanno condizionato gran parte dell’ultima stagione. Solo dopo questa valutazione verrà presa una decisione definitiva sul suo futuro. Ma una cosa sembra già chiara: la pista Bernasconi verrebbe perseguita indipendentemente dal destino di Angelino.
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Fonte: Retesport
se vabbè mo secondo i media dobbiamo comprare mezza atalanta
eh, sti giornalari..
la talanta sparerà un prezzo altissimo e non si potrà fare e allora Gasperini sarà deluso ecc ecc…
Quelli te stanno a fa tribolà pe D’Amico, hanno fatto scattà er rinnovo automatico pe Scamacca, immagina se je chiedi Sirvio Bernasconi…
se bernasconi, neanche nazionale italiano vale 25M quanto vale il terzino destro titolare della nazionale brasiliana?
almeno 60M
Ancora con l’Atalanta? Ma non si è capito come vanno a finire gli “affari” con questi?
Bernasconi ottimo elemento, ma tifo assolutamente per il nostro Angelino. Non so cosa abbia avuto, ma spero che abbia passato tutti i problemi e torni ad essere il nostro Freccia Rossa di sinistra. Sempre forza ROMA 💛❤️💛❤️
se gasp da l’ok allora si
Che senso ha adattare Wesley a sinistra? Lo sposti a destra dove hai Rensch e Celik (se resta, spero di no visto che chiede un botto) in panca e a sinistra compri un titolare del livello di Wesley, poi ci metti Angelino e prendi un giovane per la panca e stai apposto.
Non c’è bastato trattare con l’Atalanta?…dato che gli siamo molto simpatici continuiamo ad andare a bussare alla loro porta.
Io non sono d’accordo, ci sono molti altri calciatori bravi da altre parti, visto come si stanno comportando i dirigenti dell’Atalanta non farei nessun affare con questi individui , mi auguro vivamente che tornino a giocare per retrocedere con tutto il cuore
Bernasconi/bartesaghi / Udogie /Dorgu , uno di questi ci serve, se parte angelino ce ne servono 2.
La Dea visto il suo livore nei confronti del Gasp spara almeno il doppio di quanto riportate.
Bernasconi ottimo profilo ma fare affare con l’atalanta non so quanto convenga
Quante mazzate, con ogni probabilità Wesley resterà a sinistra e si procederà ad acquisti sulla fascia destra o su elementi in grado di giostrare su entrambe le fasce.
Se rimaniamo con 5 centrali di ruolo (Ndicka, Mancini, Hermoso, Ghilardi e Ziolkowski), più 2 due Jolly come Celik e Rensch, nel reparto esterni di fasci, molto usurante, sarebbe opportuno averne 5: quindi Wesley, Celik, Resch, Angelino ed un potenziale titolare per la fascia sx come Berasconi.
Ovviamente, dovessimo cedere uno tra Evan e Zio andrebbero rimpiazzati, mentre in caso di abbandono delle speranze di recuperare Angelino benvenga un giovane emergente come Favasuli al suo posto.
Se Angelino torna quello di due anni fa è decisamente meglio di Bernasconi.
Se l’Atalanta per danneggiarti non ti lascia D’Amico, che lei stessa aveva dimissionato, pensa se ti lascia un giocatore
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.