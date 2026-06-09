Greenwood, la Roma avanza: c’è l’intesa

Mason Greenwood si avvicina alla Roma. È questa la notizia che campeggia oggi sulla prima pagina dell’edizione romana del Corriere dello Sport, che parla di un’intesa già raggiunta tra il club giallorosso e l’attaccante inglese.

Secondo il quotidiano, Greenwood avrebbe infatti dato il proprio gradimento definitivo al trasferimento nella Capitale, affascinato dal progetto Roma e dagli schemi offensivi di Gasperini, arrivando a un accordo di massima con il club giallorosso per un contratto della durata di cinque anni. Un passo importante che conferma come il giocatore consideri il progetto giallorosso la destinazione ideale per proseguire la propria carriera.

Adesso resta da superare l’ostacolo più difficile: convincere il Marsiglia. Il club francese continua infatti a fare muro e valuta il cartellino dell’attaccante circa 55 milioni di euro più ulteriori bonus. Una richiesta considerata molto elevata dalla Roma, che sta cercando una formula e una cifra diverse per arrivare alla fumata bianca. In questo senso potrebbe rivelarsi decisiva la volontà dello stesso Greenwood. Il giocatore, infatti, sta spingendo per favorire la trattativa e avrebbe chiesto al Marsiglia di abbassare le proprie pretese economiche per facilitare il trasferimento in giallorosso.

Un segnale ulteriore arriva anche dalla Francia. Dopo le indiscrezioni emerse nelle scorse ore, è stato confermato che l’attaccante inglese ha lasciato l’abitazione che occupava nei pressi di Marsiglia, un indizio che rafforza la sensazione di una separazione ormai imminente dal club francese. La Roma resta alla finestra, pronta a entrare nel vivo della trattativa non appena Tony D’Amico verrà ufficializzato come nuovo direttore sportivo. Il dirigente avrà il compito di trovare l’intesa definitiva con il Marsiglia e provare a regalare a Gasperini quello che viene considerato il rinforzo perfetto per il nuovo attacco giallorosso.

L’allenatore continua infatti a indicare Greenwood come la priorità assoluta del mercato estivo. Le sue caratteristiche tecniche, la capacità di giocare su tutto il fronte offensivo e di essere decisivo sia in zona gol che nell’assist lo rendono il profilo ideale per il salto di qualità che la Roma vuole compiere nella stagione del ritorno in Champions League. L’accordo con il giocatore, almeno secondo il Corriere dello Sport, sarebbe già stato trovato. Adesso tutta l’attenzione si sposta sul tavolo delle trattative con il Marsiglia.

Fonte: Corriere dello Sport