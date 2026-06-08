Gasperini insiste per Vlasic: il croato prende quota, D’Amico pronto a muoversi

Nikola Vlasic continua a scalare posizioni nella lista dei desideri della Roma. Il trequartista del Torino è uno dei profili che Gasperini considera più adatti per costruire la nuova linea offensiva giallorossa e, con il passare dei giorni, la candidatura del croato sta diventando sempre più concreta.
L’allenatore vede in Vlasic un giocatore capace di abbinare qualità tecnica, esperienza e intensità, caratteristiche considerate fondamentali per il calcio che ha in mente per la prossima stagione. Un profilo diverso rispetto agli esterni offensivi puri che la Roma sta seguendo sul mercato, ma perfettamente compatibile con l’idea di una trequarti dinamica, tecnica e aggressiva.
Il classe 1997 è attualmente legato al Torino da un contratto in scadenza nel 2027, con un’opzione a favore del club granata per prolungare l’accordo fino al 2028. Nonostante questo, il rinnovo continua a rimanere in una fase interlocutoria. I colloqui tra le parti non hanno ancora portato alla fumata bianca e il futuro del croato resta tutto da scrivere.
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Da Torino filtra la volontà della società di tornare a discutere del prolungamento dopo il Mondiale, ma nel frattempo cresce la sensazione che il giocatore stia valutando seriamente l’ipotesi di cambiare aria. Dopo diverse stagioni in granata, la prospettiva di misurarsi in un club ambizioso, impegnato nella corsa ai vertici della Serie A e protagonista in Champions League, rappresenta una tentazione concreta.
Ed è proprio qui che entra in gioco la Roma. A Trigoria il nome di Vlasic piace da tempo e il gradimento di Gasperini rappresenta un elemento importante. Il tecnico ritiene il croato un giocatore in grado di garantire qualità tra le linee, inserimenti, gol e sacrificio nella fase di non possesso, aspetti che lo rendono particolarmente adatto alle sue richieste tattiche.
Molto dipenderà dall’ormai imminente arrivo di Tony D’Amico. L’ufficializzazione del nuovo direttore sportivo è attesa a breve e potrebbe rappresentare il momento decisivo per passare dai sondaggi a una vera trattativa. Una volta completato il suo insediamento, il dirigente avrà il compito di valutare costi, margini dell’operazione e fattibilità di un eventuale affondo.
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Fonte: Corriere dello Sport
D’Amico pronto a muoversi…prima ancora d’essere annunciato?
Mi sono perso qualcosa?
i DS, al momento, sono i giornalisti….anche dopo, visti nomi che usciranno (della serie uno lo prendo e te l’avevo detto) fino a settembre.
Ma con Vlasic che ci dovremmo fare, sostituirà Pellegrini? Il ruolo quello è, un trequartista atipico per Gasperini, alla Pasalic, Pisilli lo ha impostato come centrale dei due a prendere palla dal basso. Allora non si vuole l’esterno alla Lookman, passiamo da Greenwood che costa una tombola (Sancho 2) a Paixao a Vlasic, mentre Alajbegovic, astro nascente bosniaco no perché è giovane. Guardate l’età media del PSG bicampione Champions e convincetemi che la giovane età è un problema.
Scommetto che l’annuncio di D’Amico slitta di un’altra settimana.
Per prendere il croato basta usare i metodi del duo interista. Al calciatore tra un anno gli scade il contratto e basta contattare il procuratore chiedendo di non firmare i prolungamento che il Toro gli propone e al contempo fare un offerta d’ingaggio congrua e il gioco è fatto. Il Toro per non perderlo a zero è costretto a trattare al ribasso.
in vlasic out pelle
Me ricorda Veretout
come quinto centrocampista e ottimo
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.