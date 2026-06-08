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Vaz via: c’è il Bologna. Gasp aspetta un altro vice Malen

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Robinio Vaz potrebbe lasciare temporaneamente la Roma dopo appena sei mesi dal suo arrivo nella Capitale. Il giovane attaccante francese è infatti finito nel mirino del Bologna, che sta valutando il suo profilo in vista della prossima stagione. L’ipotesi sul tavolo è quella di un prestito, soluzione che consentirebbe al classe 2007 di accumulare minuti ed esperienza in Serie A senza interrompere il percorso di crescita iniziato in giallorosso. A Trigoria, infatti, sono convinti delle qualità del giocatore, ma ritengono che in questa fase della sua carriera abbia soprattutto bisogno di continuità.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il Bologna ha seguito con attenzione Vaz negli ultimi mesi, osservandolo sia nelle sfide di Europa League sia nella gara disputata all’Olimpico. Le prestazioni del giovane attaccante avrebbero convinto il club emiliano, pronto a inserirlo tra i possibili rinforzi offensivi.

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L’operazione, però, è legata a doppio filo al futuro di Santiago Castro. L’attaccante argentino è uno dei pezzi più pregiati della rosa rossoblù e continua ad attirare l’interesse di diversi club europei. In caso di cessione del centravanti sudamericano, il Bologna potrebbe accelerare per trovare un sostituto e Vaz rappresenterebbe una delle opzioni più gradite.

Dal canto suo, la Roma sta facendo valutazioni insieme a Gian Piero Gasperini. Il tecnico considera il francese un prospetto molto interessante, ma alle spalle di Donyell Malen vorrebbe avere a disposizione un attaccante più esperto e pronto per affrontare una stagione che vedrà i giallorossi impegnati sia in campionato sia in Champions League. Per questo motivo l’ipotesi prestito viene vista positivamente dalle parti di Trigoria. L’obiettivo sarebbe quello di permettere a Vaz di giocare con maggiore regolarità, per poi riportarlo alla base con un bagaglio di esperienza più importante. Il suo futuro verrà definito nelle prossime settimane, ma la pista Bologna inizia a prendere consistenza.

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Fonte: La Gazzetta dello Sport

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