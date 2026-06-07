Fenerbahce, Safi sconfitto nella corsa alla presidenza: Greenwood si allontana dai turchi

Mason Greenwood potrebbe essere un po’ più vicino alla Roma e un po’ più lontano del Fenerbahce. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano sui propri canali social, il candidato alla presidenza del club di Istanbul Hakan Safi è stato sconfitto nelle elezioni societarie. Un risultato che potrebbe avere conseguenze dirette anche sul mercato.

Proprio Safi, infatti, nei giorni scorsi aveva annunciato di aver raggiunto un accordo con Greenwood fino al 2030, inserendo il nome dell’attaccante inglese tra i colpi simbolo della sua campagna elettorale. Non solo. Lo stesso candidato aveva sostenuto di avere già un’intesa anche con Hakan Çalhanoglu, centrocampista dell’Inter.

Ora però lo scenario sembra destinato a cambiare. Sempre secondo Fabrizio Romano, Aziz Yildirim ha sbaragliato la concorrenza, circostanza che renderebbe di fatto impraticabili le operazioni annunciate da Safi durante la campagna elettorale. Una notizia che viene accolta con attenzione anche a Trigoria. Il Fenerbahçe era infatti considerato uno dei principali concorrenti della Roma nella corsa a Greenwood, soprattutto dopo le dichiarazioni di Safi e le indiscrezioni relative a una ricca proposta economica presentata all’entourage del giocatore.

Con il possibile cambio ai vertici del club turco, la minaccia potrebbe ridimensionarsi sensibilmente. Questo non significa che la strada per la Roma sia improvvisamente in discesa. Il Marsiglia continua a valutare Greenwood circa 50 milioni di euro e sull’attaccante restano vigili anche altri club europei. I giallorossi, però, continuano a lavorare sul dossier. Gasperini considera l’inglese il rinforzo ideale per il suo nuovo attacco e la dirigenza è pronta a giocarsi le proprie carte una volta sistemate le questioni legate alle cessioni e all’equilibrio di bilancio. Intanto da Istanbul arriva un assist inatteso. E nella corsa a Greenwood potrebbe essere una notizia tutt’altro che secondaria.

Redazione Giallorossi.net