Calciomercato Roma, dalla Turchia: il Trabzonspor pronto a offrire 10 milioni per Dovbyk

Artem Dovbyk potrebbe essere uno dei nomi caldi del mercato in uscita della Roma. L’attaccante ucraino, reduce da una stagione complicata e lontana dalle aspettative che avevano accompagnato il suo arrivo nella Capitale, sarebbe finito nel mirino del Trabzonspor.
Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Sözcü, il club di Trebisonda è pronto a muoversi concretamente per il centravanti giallorosso e starebbe preparando una prima offerta da 10 milioni di euro per provare a convincere la Roma a lasciarlo partire. Il Trabzonspor si sta rivelando una delle società più attive di questa prima fase di mercato. Dopo aver già chiuso operazioni importanti come quelle di Ruslan Malinovskyi ed Ernest Muçi, il club turco sarebbe pronto a proseguire la propria campagna di rafforzamento puntando proprio sull’attaccante della Roma.
Per Dovbyk si tratterebbe di una possibile via d’uscita dopo un’annata particolarmente difficile. L’ucraino è stato infatti frenato da problemi fisici che ne hanno limitato il rendimento e non è mai riuscito a conquistare pienamente la fiducia di Gian Piero Gasperini. Nelle ultime settimane il suo nome è stato accostato a diverse possibili destinazioni e la sensazione è che la Roma sia pronta ad ascoltare eventuali offerte.
Resta però da capire se la proposta ipotizzata dal Trabzonspor possa essere sufficiente. I giallorossi investirono una cifra molto importante per acquistare il centravanti e difficilmente prenderanno in considerazione una cessione a titolo definitivo per soli 10 milioni di euro senza formule o condizioni particolari.
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Fonte: Sözcü
Li turchi, che vonno vince er campionato da’ credibilità, offrono 5 € e tre goleador
se vabbe, allora yamal per 5 milioni
Facciamo anche 5 ml, un tappeto e una confezione di fichi secchi
Non credo che la Roma abbia necessità di fare grosse minusvalenze al momento.
Credo che per quanto si possa essere svalutato, 10 ml siano veramente pochi, a bilancio pesa ancora tra i 24-25 ml e anche con una cessione in prestito per 1 anno con obbligo di riscatto quello successivo, servano comunque ancora 16-17 ml. Se il mr, non dovesse vederlo neppure come vice Malen, e se le cifre offerte siano così misere, una cessione in prestito possibilmente oneroso, sia la soluzione migliore… e rimandare la cessione o un nuovo giudizio all’anno prossimo.
si vabbè a sto punto tenemoselo come vice-Malen
Se un calciatore non va o non rientra nel concetto di quella squadra, non c’è nulla da fare, lo capisco, ma oltre ad averlo pagato credo 38 mil per me rimane ancora un giocatore valido e darlo via a 10 mi sembra irriguardoso, non sarebbe meglio tenerlo? Cmq a volte è meglio dare un taglio netto e andare avanti. Che serva almeno ad evitare facili illusioni, ma credo che con Gasp sarà difficile sbagliare
In quanto a cartellino pesa circa 24 milioni (devo ancora capire se/come viene contato lo stipendio nell’ammortamento) quindi qualsiasi cifra sotto questa sarebbe minusvalenza. Dubito seriamente che lo si ceda ora a 10. Secondo me o si va per il prestito, o si gioca le sue carte da riserva. Ricordiamo che quest’anno ha avuto la sfortuna di beccarsi il secondo infortunio più lungo della sua carriera dopo il crociato di 8 anni fa. Abbiamo già visto Dzeko rinascere dopo un avvio orrendo… chissà
Dovbyk potrà andare via da Roma solo in prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto fissato intorno ai 10-15 milioni. Altre ipotesi sono frutto di fantasia.
Dovbyk se parte partirà a Luglio inoltrato, sostituito da un 9 fisico con caratteristiche diverse, adatte al calcio di Gasperini.
E sicuro no a questa cifra. Potete scommetterci lo stipendio.
“ Resta però da capire se la proposta ipotizzata dal Trabzonspor possa essere sufficiente “
Ah, ci dobbiamo pure spendere tempo e meningi a capire?
La Roma non può permettersi minusvalenze e quindi credo che ho lo tenga come alternativa a Malen ho lo dia in prestito in modo da ammortizzare un altro anno.
Film già visto: Abraham 2, la riscossa.
io lo terrei,nelle partite complicate può essere utile. la Roma deve fare mercato su altri ruoli, laterali, terzini e un centrocampista. vaz lo farei crescere in casa!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.