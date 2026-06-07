Calciomercato Roma, dalla Turchia: il Trabzonspor pronto a offrire 10 milioni per Dovbyk

Artem Dovbyk potrebbe essere uno dei nomi caldi del mercato in uscita della Roma. L’attaccante ucraino, reduce da una stagione complicata e lontana dalle aspettative che avevano accompagnato il suo arrivo nella Capitale, sarebbe finito nel mirino del Trabzonspor.

Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Sözcü, il club di Trebisonda è pronto a muoversi concretamente per il centravanti giallorosso e starebbe preparando una prima offerta da 10 milioni di euro per provare a convincere la Roma a lasciarlo partire. Il Trabzonspor si sta rivelando una delle società più attive di questa prima fase di mercato. Dopo aver già chiuso operazioni importanti come quelle di Ruslan Malinovskyi ed Ernest Muçi, il club turco sarebbe pronto a proseguire la propria campagna di rafforzamento puntando proprio sull’attaccante della Roma.

Per Dovbyk si tratterebbe di una possibile via d’uscita dopo un’annata particolarmente difficile. L’ucraino è stato infatti frenato da problemi fisici che ne hanno limitato il rendimento e non è mai riuscito a conquistare pienamente la fiducia di Gian Piero Gasperini. Nelle ultime settimane il suo nome è stato accostato a diverse possibili destinazioni e la sensazione è che la Roma sia pronta ad ascoltare eventuali offerte.

Resta però da capire se la proposta ipotizzata dal Trabzonspor possa essere sufficiente. I giallorossi investirono una cifra molto importante per acquistare il centravanti e difficilmente prenderanno in considerazione una cessione a titolo definitivo per soli 10 milioni di euro senza formule o condizioni particolari.

Fonte: Sözcü