Wesley, doccia fredda: lesione all’adduttore, addio Mondiale

Brutte notizie per Wesley e per la Roma. Dopo l’infortunio accusato nell’amichevole disputata dal Brasile contro l’Egitto, è arrivata la conferma che il laterale giallorosso non prenderà parte al Mondiale.

Gli esami strumentali effettuati nelle ultime ore hanno evidenziato una lesione all’adduttore della coscia destra, un problema muscolare che costringerà il giocatore a fermarsi e che ha spinto il commissario tecnico Carlo Ancelotti a escluderlo dalla lista definitiva dei convocati. Il ct della Seleção ha già individuato il sostituto: al posto di Wesley è stato chiamato Ederson, che prenderà parte alla competizione con il Brasile.

L’infortunio era apparso subito preoccupante. Il terzino della Roma era stato costretto a lasciare il campo dopo appena 15 minuti nell’ultimo test prima del Mondiale e le immagini delle sue lacrime in panchina avevano fatto temere il peggio. I timori sono stati confermati dagli accertamenti medici, che hanno certificato la lesione muscolare e reso inevitabile l’esclusione dalla rassegna iridata.

Ora l’attenzione si sposta sui tempi di recupero. La Roma seguirà da vicino l’evoluzione delle condizioni del brasiliano, uno dei punti fermi della squadra di Gian Piero Gasperini e uno dei calciatori considerati incedibili dal club giallorosso. L’obiettivo sarà quello di averlo a disposizione per l’inizio della preparazione estiva in vista della nuova stagione.

Redazione Giallorossi.net