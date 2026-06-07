Wesley, infortunio e lacrime in amichevole col Brasile. Ancelotti: “Siamo preoccupati”

Momenti di grande apprensione per la Roma e per il Brasile. Wesley è stato costretto a lasciare il campo dopo appena quindici minuti nell’amichevole disputata a Cleveland contro l’Egitto, ultimo test della Seleção prima dell’inizio del Mondiale.

Il terzino giallorosso, scelto titolare da Carlo Ancelotti, ha accusato un problema muscolare all’inguine sinistro che lo ha obbligato ad alzare bandiera bianca. Al suo posto è entrato Danilo, mentre Wesley ha raggiunto la panchina visibilmente scosso. Le immagini trasmesse dal Brasile hanno mostrato il giocatore in lacrime, preoccupato per le conseguenze dell’infortunio proprio a pochi giorni dall’inizio della competizione iridata. Secondo quanto riferisce O Globo, il difensore è stato immediatamente assistito dallo staff medico della nazionale e consolato dai compagni di squadra.

La situazione viene seguita con particolare attenzione anche a Trigoria. Wesley è infatti uno dei punti fermi della Roma di Gian Piero Gasperini e la prospettiva di uno stop prolungato rappresenterebbe una pessima notizia anche per il club giallorosso. Nel dopopartita Carlo Ancelotti non ha nascosto la propria preoccupazione, pur mantenendo un cauto ottimismo. “Dobbiamo aspettare fino a domani per la diagnosi. Penso che avrà il tempo di riprendersi e di essere con noi a questo Mondiale. In caso contrario, dovremo scegliere qualcun altro e abbiamo tempo per farlo“, ha spiegato il commissario tecnico brasiliano.

L’ex allenatore del Real Madrid ha poi sottolineato l’importanza del giocatore all’interno della nazionale. “È urgente, ci preoccupa. È un giocatore importante, gioca sempre al massimo delle sue capacità. Ha migliorato molto la fase difensiva e la marcatura grazie al lavoro svolto in Italia. Spero non sia nulla di grave, sarebbe davvero un peccato“, ha aggiunto Ancelotti.

Le prossime ore saranno decisive. Wesley sarà sottoposto agli esami strumentali che dovranno chiarire l’entità del problema muscolare e stabilire se il difensore potrà prendere parte al Mondiale oppure sarà costretto a fermarsi. A Roma e in Brasile si aspetta con il fiato sospeso. Le lacrime del giocatore e le parole di Ancelotti raccontano tutta la preoccupazione di un momento che potrebbe rivelarsi cruciale per la sua estate.

Redazione Giallorossi.net