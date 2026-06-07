Wesley, infortunio e lacrime in amichevole col Brasile. Ancelotti: “Siamo preoccupati”

Momenti di grande apprensione per la Roma e per il Brasile. Wesley è stato costretto a lasciare il campo dopo appena quindici minuti nell’amichevole disputata a Cleveland contro l’Egitto, ultimo test della Seleção prima dell’inizio del Mondiale.
Il terzino giallorosso, scelto titolare da Carlo Ancelotti, ha accusato un problema muscolare all’inguine sinistro che lo ha obbligato ad alzare bandiera bianca. Al suo posto è entrato Danilo, mentre Wesley ha raggiunto la panchina visibilmente scosso. Le immagini trasmesse dal Brasile hanno mostrato il giocatore in lacrime, preoccupato per le conseguenze dell’infortunio proprio a pochi giorni dall’inizio della competizione iridata. Secondo quanto riferisce O Globo, il difensore è stato immediatamente assistito dallo staff medico della nazionale e consolato dai compagni di squadra.
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La situazione viene seguita con particolare attenzione anche a Trigoria. Wesley è infatti uno dei punti fermi della Roma di Gian Piero Gasperini e la prospettiva di uno stop prolungato rappresenterebbe una pessima notizia anche per il club giallorosso. Nel dopopartita Carlo Ancelotti non ha nascosto la propria preoccupazione, pur mantenendo un cauto ottimismo. “Dobbiamo aspettare fino a domani per la diagnosi. Penso che avrà il tempo di riprendersi e di essere con noi a questo Mondiale. In caso contrario, dovremo scegliere qualcun altro e abbiamo tempo per farlo“, ha spiegato il commissario tecnico brasiliano.
L’ex allenatore del Real Madrid ha poi sottolineato l’importanza del giocatore all’interno della nazionale. “È urgente, ci preoccupa. È un giocatore importante, gioca sempre al massimo delle sue capacità. Ha migliorato molto la fase difensiva e la marcatura grazie al lavoro svolto in Italia. Spero non sia nulla di grave, sarebbe davvero un peccato“, ha aggiunto Ancelotti.
Le prossime ore saranno decisive. Wesley sarà sottoposto agli esami strumentali che dovranno chiarire l’entità del problema muscolare e stabilire se il difensore potrà prendere parte al Mondiale oppure sarà costretto a fermarsi. A Roma e in Brasile si aspetta con il fiato sospeso. Le lacrime del giocatore e le parole di Ancelotti raccontano tutta la preoccupazione di un momento che potrebbe rivelarsi cruciale per la sua estate.
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Redazione Giallorossi.net
anche se la testa mi dice meglio cosi fa tutta la preparazione qui, mentalmente per lui sarebbe un colpo durissimo speriamo riesce a fare il mondiale
sono due anni che non si ferma..ecco il motivo
Se deve rimanere al mondiale , da infortunato , rimandalo a Roma, a noi ci serve sano per l’inizio del campionato.
Comunque uno non ci crede, ma ci deve credere per forza, ci sono le macumbe contro la Roma e i suoi tesserati.
Wesley credo giochi ininterrottamente dal Diluvio Universale, dato che lo avevamo preso quando il campionato brasiliano volgeva al termine.
Detesto le nazionali.
se la sfiga fosse a punti la Roma sarebbe campione di ogni cosa sulla terra ! porc%#@€%^€@#%# e mann^%@€%:@
Che coi……iii perooo
Se deve rimanere al mondiale , da infortunato , rimandacelo a Roma, a noi ci serve sano per l’inizio del campionato.
Comunque uno non ci crede, ma ci deve credere per forza, ci sono le macumbe contro la Roma e i suoi tesserati.
Posso bestemmiare??????????
Wesley macina da oltre due anni senza staccare mai: brasilerao, mondiale per club, serie A, EL.
In mezzo le convocazioni per la nazionale e adesso il mondiale.
È giovane ed entusiasta ma sempre un essere umano con un limite che sta oltrepassando.
Spero per lui che possa farcela ma i segnali di usura erano già visibili a fine stagione.
Certe volte penso che la dea fortuna sia della lazie.
Speriamo bene 🤞 Sempre forza ROMA 💛❤️💛❤️
odio le nazionali
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.