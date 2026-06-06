FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 6 giugno 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Angeliño vuole riprendersi la Roma

Dopo una stagione segnata dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per molti mesi, Angeliño è pronto a ripartire. Lo spagnolo si presenterà regolarmente al ritiro estivo con l’obiettivo di convincere Gasperini e tornare protagonista. Nonostante l’interesse dell’Espanyol, il terzino non avrebbe alcuna intenzione di lasciare Roma e vuole giocarsi le sue carte in giallorosso. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:00 – Mancini verso il rinnovo: accordo fino al 2029

Gianluca Mancini è destinato a restare al centro del progetto Roma. I colloqui per il rinnovo stanno procedendo positivamente e, una volta ufficializzato D’Amico, il difensore dovrebbe firmare un nuovo contratto fino al 2029 con opzione per un’ulteriore stagione. Gasperini lo considera un punto fermo della squadra e il giocatore non ha alcuna intenzione di lasciare la Capitale, nonostante le recenti voci di mercato. (Il Messaggero)

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