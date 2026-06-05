Calciomercato Roma, spunta Favasuli: occhi sul terzino del Catanzaro

Non ci sono soltanto i grandi nomi per l’attacco e le operazioni da Champions League nei pensieri della nuova Roma. Mentre Tony D’Amico e Gian Piero Gasperini lavorano per costruire una squadra pronta a competere su più fronti, a Trigoria si guarda con attenzione anche ai profili giovani e di prospettiva. L’ultimo nome finito sul taccuino giallorosso è quello di Costantino Favasuli.

A rivelarlo è stato il giornalista Attilio Malena nel corso di un intervento ai microfoni di Rete Sport. Secondo quanto riferito, la Roma starebbe seguendo con interesse il laterale del Catanzaro, reduce da una stagione particolarmente positiva in Serie B. Classe 2004, nazionale Under 21 e prodotto del vivaio della Fiorentina, Favasuli rappresenta uno dei profili emergenti del calcio italiano. Nato come esterno di piede destro, nel corso della sua crescita ha dimostrato una notevole duttilità tattica, caratteristica particolarmente apprezzata da Gasperini. Pur essendo un destro naturale, infatti, ha giocato molto spesso sulla corsia sinistra, mostrando la capacità di adattarsi a entrambe le fasce.

Una qualità che potrebbe renderlo particolarmente interessante per il tecnico giallorosso, da sempre alla ricerca di esterni dinamici, atletici e in grado di interpretare più ruoli all’interno dello stesso sistema di gioco. L’eventuale operazione non sarebbe naturalmente destinata a modificare gli equilibri della formazione titolare. Favasuli verrebbe infatti considerato come un investimento per il presente e soprattutto per il futuro, un calciatore da inserire gradualmente all’interno della rosa e da far crescere sotto la guida di Gasperini.

Anche dal punto di vista economico l’affare appare sostenibile. La valutazione del giocatore si aggira infatti tra i 7 e gli 8 milioni di euro, una cifra importante per un giovane proveniente dalla Serie B ma comunque accessibile per un club che sta cercando di costruire una rosa profonda e competitiva.

Fonte: Rete Sport