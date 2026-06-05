“ON AIR!” – Rossi: “La Roma come il Milan, società vuote e senza struttura”, Corsi: “Se non dovesse arrivare Greenwood sarebbe una grossa delusione”, Piacentini: “Malen? Davanti a 100 milioni sarebbe giusto venderlo”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!
David Rossi (Rete Sport): “C’è un movimento orchestrato dal procuratore Riso per arrivare al rinnovo di Mancini, e subito dopo si comincerà con quello di Cristante. Ma se i rinnovi erano già fatti, perchè dopo la Champions non sono stati annunciati? In questo momento l’immagine che dà la Roma è simile a quella del Milan: una società vuota, senza struttura. D’Amico non è stato ancora annunciato, e non devi arrivare al 5 giugno per vederti con l’Atalanta…ancora una volta è una dimostrazione di incapacità e di leggere le regole nel mondo del calcio, perchè c’è incompetenza di base. Se volevi prendere D’Amico dovevi chiamare l’Atalanta e chiedere: “Quanti soldi vuoi per liberarlo? Un milione? Te ne do 500“, non è difficile. Che poi è quello che hanno fatto ieri sera, ma dovevi farlo una settimana fa. Perchè ora non hai più un mese per fare le plusvalenze, ma tre settimane, e non è uguale. Perchè più ti avvicini al 30 giugno, e più ti prendono per il collo…”
Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Speriamo che oggi arrivi l’annuncio di D’Amico, ieri pare ci sia stato un incontro risolutivo. Non si può dire che la Roma non stia facendo nulla: la trattativa per Ziolkowski in Premier va avanti, è stato fatto, sembra, un accordo per una quota di Calafiori dal Basilea, Sangarè, Saud…probabilmente si sta lavorando B e C, cioè rinunciare a giocatori di contorno e avere più tempo possibile per cedere un big. Perchè un conto è vendere Konè, Wesley o Malen al 30 giugno, e un conto è venderli dopo il Mondiale. Perchè se Malen con l’Olanda fa 7 gol e Florentino ti offre 100 milioni, giustamente glielo vendi…”
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Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Greenwood? C’è il rischio di perdere un giocatore per motivi di natura strutturale. Non hai ancora un direttore sportivo, ma chi lo tratta Greenwood? Se devi anticipare la concorrenza e firmare dei contratti da qui a una settimana, e non annunci il direttore sportivo, chi glieli fa firmare? Viene Ryan Friedkin a farlo? Magari verrà lui, che volete che vi dica…”
Attilio Malena (Rete Sport): “Per Greenwood la Roma è disposta a fare un sacrificio per lo stipendio del calciatore arrivando a 4,5 milioni di euro, per il cartellino vuole arrivare massimo a 40 milioni. Attenzione a un nome che non era ancora mai uscito: tra i profili attenzionati tra la fascia di destra, oltre a Dodò che resta caldissimo, c’è quello di Favasuli del Catanzaro, titolare dell’Italia U21 e autore di una stagione fantastica. Con Gasperini un giocatore del genere volerebbe verso lidi importanti…”
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Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Leggo che la Roma vuole offrire 35 milioni per Greenwood: ma come, quelli ne chiedono 50…Giusto non dare al Marsiglia tutti i soldi che chiede, però signori, 35 milioni per Greenwood… Se Greenwood non dovesse venire sarebbe una grande delusione, io lo dico… Il Fenerbahce vuole Greenwood, è vero, ma il ragazzo vuole fare la Champions con un club importante, e loro devono comunque giocare i preliminari. La Turchia è in espansione, ma penso che l’Italia abbia una tradizione migliore…”
Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Gasperini ha le idee chiare, e ieri ha ricominciato a mettere pressione. Su una cosa il mister ha fatto bene a mettere le cose in chiaro: su Mancini stava diventando un circo mediatico abbastanza stucchevole, ed era giusto rimettere le cose a posto. L’accordo con il difensore è pronto da mesi, non è qualcosa che è in bilico…”
Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Quando la Roma cedette Salah al Liverpool per 50 milioni non ricordo gente disperata, da molti era visto come un giocatore poco concreto e non di certo un campione. Poi al Liverpool c’è stato lo scatto ed è diventato uno dei calciatori più forti del mondo. Bisogna capire se Soulè ha quel tipo di talento lì da poter sviluppare, e se dal punto di vista mentale è in grado di fare il salto di qualità che divide i buoni giocatori dai grandi giocatori. Io penso che Soulè abbia un talento notevole, ha una tecnica fantastica, e con un determinato scatto mentale può diventare molto più forte…”
Piero Torri (Manà Manà Sport): “Io penso che nei primi 10 giorni di luglio un attaccante la Roma lo prenderà. Ho visto un Gasperini abbastanza sorridente, tranquillo, sereno…ma ho imparato a conoscere un Gasp davanti alle telecamere capace di gestire la comunicazione come non faceva 5-6 anni fa. Prima difficilmente gestiva il suo nervosismo, ora è a suo agio davanti alle telecamere. Se dice “vogliamo migliorarci” essendo arrivato terzo significa solo una cosa: voglio essere competitivo per lo scudetto…”
Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Le parole di Gasperini? Non ci sono novità, questi soldi devono saltare fuori, purtroppo non puoi farli né con Vaz né con Dovbyk. Devi fare 50 milioni con i titolari o quasi. La cosa più semplice è prendere Svilar, ringraziare per quello che ha fatto, e incassare quello che serve. Io mi auguro che ci sia un piano B o C che ti porta a una serie di cessioni minori, e se magari non arrivi a quella cifra puoi pagare una penale. L’importante è non indebolire la Roma, fare i soldi senza intaccare la titolarità della squadra. Se devo sacrificare qualcuno, penso a Ndicka, che puoi sostituire…”
Nando Orsi (Radio Radio): “Ndicka non è Beckenbauer, e “sacrificare” è una parola esagerata…quanti Ndicka abbiamo conosciuto nella vita? Se giri, di calciatori come Ndicka ne trovi. E’ un buon calciatore, si è integrato bene nella linea a tre di Gasperini e le sue qualità sembrano migliori del proprio valore. E’ un buon giocatore, ma non è che non puoi fare a meno di Ndicka. Secondo me si trovano ottimi difensori che farebbero al caso di Gasperini…”
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Redazione Giallorossi.net
Se per assurdo dovesse capitare una Roma che fa il triplete scommetto che codesti individui avrebbero comunque da lamentarsi e criticare…
Umile disappunto.
Perché date spazio a questi personaggi destabilizzanti, che dai microfoni fomentano e fanno a gara a chi la spara più grossa?
Non è informazione ma è civetteria inutile…
Soulé con Salah ha in comune solo le iniziali di nome e cognome. Non diciamo eresie
Pruzzo e 2 Svilar non si tocca
Rossi sempre negativo e sempre smentito dai fatti! Non capisco perchè tanto astio verso la Roma! Perchè non si propone lui come D.G. farebbe grandi cose!
Meno male che c’è David Rossi che ci impara la vita
oggi li vedo tutti belli ottimisti mi fa piacere
ci sono radio piene di personaggi improvvisati che inventano cose giusto per non stare in silenzio……… queste radio spero chiudano il prima possibile così da dare uno scopo professionale a certi elementi
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.