“ON AIR!” – Rossi: “La Roma come il Milan, società vuote e senza struttura”, Corsi: “Se non dovesse arrivare Greenwood sarebbe una grossa delusione”, Piacentini: “Malen? Davanti a 100 milioni sarebbe giusto venderlo”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “C’è un movimento orchestrato dal procuratore Riso per arrivare al rinnovo di Mancini, e subito dopo si comincerà con quello di Cristante. Ma se i rinnovi erano già fatti, perchè dopo la Champions non sono stati annunciati? In questo momento l’immagine che dà la Roma è simile a quella del Milan: una società vuota, senza struttura. D’Amico non è stato ancora annunciato, e non devi arrivare al 5 giugno per vederti con l’Atalanta…ancora una volta è una dimostrazione di incapacità e di leggere le regole nel mondo del calcio, perchè c’è incompetenza di base. Se volevi prendere D’Amico dovevi chiamare l’Atalanta e chiedere: “Quanti soldi vuoi per liberarlo? Un milione? Te ne do 500“, non è difficile. Che poi è quello che hanno fatto ieri sera, ma dovevi farlo una settimana fa. Perchè ora non hai più un mese per fare le plusvalenze, ma tre settimane, e non è uguale. Perchè più ti avvicini al 30 giugno, e più ti prendono per il collo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Speriamo che oggi arrivi l’annuncio di D’Amico, ieri pare ci sia stato un incontro risolutivo. Non si può dire che la Roma non stia facendo nulla: la trattativa per Ziolkowski in Premier va avanti, è stato fatto, sembra, un accordo per una quota di Calafiori dal Basilea, Sangarè, Saud…probabilmente si sta lavorando B e C, cioè rinunciare a giocatori di contorno e avere più tempo possibile per cedere un big. Perchè un conto è vendere Konè, Wesley o Malen al 30 giugno, e un conto è venderli dopo il Mondiale. Perchè se Malen con l’Olanda fa 7 gol e Florentino ti offre 100 milioni, giustamente glielo vendi…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Greenwood? C’è il rischio di perdere un giocatore per motivi di natura strutturale. Non hai ancora un direttore sportivo, ma chi lo tratta Greenwood? Se devi anticipare la concorrenza e firmare dei contratti da qui a una settimana, e non annunci il direttore sportivo, chi glieli fa firmare? Viene Ryan Friedkin a farlo? Magari verrà lui, che volete che vi dica…”

Attilio Malena (Rete Sport): “Per Greenwood la Roma è disposta a fare un sacrificio per lo stipendio del calciatore arrivando a 4,5 milioni di euro, per il cartellino vuole arrivare massimo a 40 milioni. Attenzione a un nome che non era ancora mai uscito: tra i profili attenzionati tra la fascia di destra, oltre a Dodò che resta caldissimo, c’è quello di Favasuli del Catanzaro, titolare dell’Italia U21 e autore di una stagione fantastica. Con Gasperini un giocatore del genere volerebbe verso lidi importanti…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Leggo che la Roma vuole offrire 35 milioni per Greenwood: ma come, quelli ne chiedono 50…Giusto non dare al Marsiglia tutti i soldi che chiede, però signori, 35 milioni per Greenwood… Se Greenwood non dovesse venire sarebbe una grande delusione, io lo dico… Il Fenerbahce vuole Greenwood, è vero, ma il ragazzo vuole fare la Champions con un club importante, e loro devono comunque giocare i preliminari. La Turchia è in espansione, ma penso che l’Italia abbia una tradizione migliore…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Gasperini ha le idee chiare, e ieri ha ricominciato a mettere pressione. Su una cosa il mister ha fatto bene a mettere le cose in chiaro: su Mancini stava diventando un circo mediatico abbastanza stucchevole, ed era giusto rimettere le cose a posto. L’accordo con il difensore è pronto da mesi, non è qualcosa che è in bilico…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Quando la Roma cedette Salah al Liverpool per 50 milioni non ricordo gente disperata, da molti era visto come un giocatore poco concreto e non di certo un campione. Poi al Liverpool c’è stato lo scatto ed è diventato uno dei calciatori più forti del mondo. Bisogna capire se Soulè ha quel tipo di talento lì da poter sviluppare, e se dal punto di vista mentale è in grado di fare il salto di qualità che divide i buoni giocatori dai grandi giocatori. Io penso che Soulè abbia un talento notevole, ha una tecnica fantastica, e con un determinato scatto mentale può diventare molto più forte…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Io penso che nei primi 10 giorni di luglio un attaccante la Roma lo prenderà. Ho visto un Gasperini abbastanza sorridente, tranquillo, sereno…ma ho imparato a conoscere un Gasp davanti alle telecamere capace di gestire la comunicazione come non faceva 5-6 anni fa. Prima difficilmente gestiva il suo nervosismo, ora è a suo agio davanti alle telecamere. Se dice “vogliamo migliorarci” essendo arrivato terzo significa solo una cosa: voglio essere competitivo per lo scudetto…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Le parole di Gasperini? Non ci sono novità, questi soldi devono saltare fuori, purtroppo non puoi farli né con Vaz né con Dovbyk. Devi fare 50 milioni con i titolari o quasi. La cosa più semplice è prendere Svilar, ringraziare per quello che ha fatto, e incassare quello che serve. Io mi auguro che ci sia un piano B o C che ti porta a una serie di cessioni minori, e se magari non arrivi a quella cifra puoi pagare una penale. L’importante è non indebolire la Roma, fare i soldi senza intaccare la titolarità della squadra. Se devo sacrificare qualcuno, penso a Ndicka, che puoi sostituire…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Ndicka non è Beckenbauer, e “sacrificare” è una parola esagerata…quanti Ndicka abbiamo conosciuto nella vita? Se giri, di calciatori come Ndicka ne trovi. E’ un buon calciatore, si è integrato bene nella linea a tre di Gasperini e le sue qualità sembrano migliori del proprio valore. E’ un buon giocatore, ma non è che non puoi fare a meno di Ndicka. Secondo me si trovano ottimi difensori che farebbero al caso di Gasperini…”

Redazione Giallorossi.net