Greenwood-Roma, niente telenovele: affare lampo o si cambia obiettivo

La Roma vuole evitare un nuovo caso Sancho. È questa la linea che emerge da Trigoria attorno alla trattativa per Mason Greenwood, il grande obiettivo di mercato individuato da Gian Piero Gasperini per rinforzare l’attacco giallorosso.

Secondo quanto scrive La Repubblica, il club capitolino non ha alcuna intenzione di trascinare la trattativa per tutta l’estate come accaduto un anno fa con Jadon Sancho. Quella vicenda si trasformò in una lunga telenovela di mercato, alimentata per settimane da indiscrezioni e rilanci, senza però arrivare alla fumata bianca finale.

Questa volta l’approccio sarà diverso. La Roma vuole capire subito se esistono i margini per chiudere l’operazione e, in caso contrario, orientarsi rapidamente verso altri obiettivi. Per questo motivo i dirigenti giallorossi stanno studiando una proposta concreta da presentare al Marsiglia nei prossimi giorni. L’idea è chiara: niente aste, niente rilanci continui e nessuna trattativa infinita. A Trigoria si punta a formulare un’offerta importante e a verificare immediatamente la disponibilità del club francese ad aprire una negoziazione reale.

Greenwood resta il primo nome sulla lista di Gasperini. Il tecnico considera l’inglese il profilo ideale per aumentare il livello qualitativo del reparto offensivo e ritiene che le sue caratteristiche possano adattarsi perfettamente al progetto tecnico che sta nascendo nella Capitale. Anche per questo la Roma vorrebbe accelerare i tempi. L’obiettivo sarebbe quello di consegnare a Gasperini almeno uno dei rinforzi principali prima dell’inizio del ritiro estivo, permettendo così all’allenatore di lavorare fin dai primi giorni con una squadra il più possibile vicina a quella definitiva.

Fonte: La Repubblica