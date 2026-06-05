Greenwood-Roma, niente telenovele: affare lampo o si cambia obiettivo

La Roma vuole evitare un nuovo caso Sancho. È questa la linea che emerge da Trigoria attorno alla trattativa per Mason Greenwood, il grande obiettivo di mercato individuato da Gian Piero Gasperini per rinforzare l’attacco giallorosso.
Secondo quanto scrive La Repubblica, il club capitolino non ha alcuna intenzione di trascinare la trattativa per tutta l’estate come accaduto un anno fa con Jadon Sancho. Quella vicenda si trasformò in una lunga telenovela di mercato, alimentata per settimane da indiscrezioni e rilanci, senza però arrivare alla fumata bianca finale.
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Questa volta l’approccio sarà diverso. La Roma vuole capire subito se esistono i margini per chiudere l’operazione e, in caso contrario, orientarsi rapidamente verso altri obiettivi. Per questo motivo i dirigenti giallorossi stanno studiando una proposta concreta da presentare al Marsiglia nei prossimi giorni. L’idea è chiara: niente aste, niente rilanci continui e nessuna trattativa infinita. A Trigoria si punta a formulare un’offerta importante e a verificare immediatamente la disponibilità del club francese ad aprire una negoziazione reale.
Greenwood resta il primo nome sulla lista di Gasperini. Il tecnico considera l’inglese il profilo ideale per aumentare il livello qualitativo del reparto offensivo e ritiene che le sue caratteristiche possano adattarsi perfettamente al progetto tecnico che sta nascendo nella Capitale. Anche per questo la Roma vorrebbe accelerare i tempi. L’obiettivo sarebbe quello di consegnare a Gasperini almeno uno dei rinforzi principali prima dell’inizio del ritiro estivo, permettendo così all’allenatore di lavorare fin dai primi giorni con una squadra il più possibile vicina a quella definitiva.
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Fonte: La Repubblica
ieri Gasperini lo ha fatto capire giocatori da 50 milioni non sono fattibili è inutile illudere i tifosi
Infatti si spera di prenderlo a circa 40. Adesso vediamo quanto il Marsiglia scende dalle prime richieste.
Il valore di un giocatore è solo quello che gli altri sono disposti a pagare: Non c’è nulla di razionale nella valutazione di Palestra a 50 quando noi, un anno fa, abbiamo preso Wesley a metà di quel prezzo
e da mo che lo so io, cosa ti aspetti da questa presidenza…
Ma mi dici esattamente in che punto dell’intervista ha detto questo? Ha solo osservato che bisogna fare i conti col bilancio, cosa abbastanza ovvia. Come a dire “ non è che possiamo comprare 5 titolari da 60 milioni l’uno”. Ma da qui a dire che non hai risorse per almeno un top ce ne passa. Se fosse così da quel di che ne se sarebbe andato. E’ diventato aziendalista in 1 mese? Gasp ha sempre detto una cosa: prendetemi un paio forti all’anno mantenendo l’ossatura della squadra.
almeno si evitano magre figure tipo con Mahrez qualche anno fa
a 40/45 se puo fa
oltre quella cifra, visti i 25 “regalati” meno di 6 mesi fa al Marsiglia, stiamo facendo beneficenza a una squadra per aiutarla finanziariamente
Greenwood non è un affare da 50 milioni perché l’acconto di 10 milioni glielo hai già dato strapagando quel mezzo giocatore di Vaz . Ora potresti chiudere con un 40 + 7 di bonus facili da raggiungere così lo United e ‘ fregato potendo contare sulla sua percentuale ma solo sui 40 …
Certo che quelli daa Re – pubica sanno propo tutto! Er Mister je telefona ‘n giorno si e l’artro pure …. Sapere come vonno fa’ le trattative de mercato è de sicuro ‘a loro specialità ….
staremo a vedere come si evolve la cosa dalle parole ai fatti….(dire “nei prossimi giorni” è lontano dal…subito o no?)
tanto stanno facendo tutto i giornalisti, prima scrivono tutti i santi giorni di Greenwood e poi ti dicono che la Roma deve pure sbrigarsi, ed ancora manca il D.S. quindi di cosa parlano? mah
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.