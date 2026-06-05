Roma, parte oggi l’era D’Amico: rinnovi, plusvalenze e Greenwood sul tavolo

L’attesa è finita. Salvo sorprese dell’ultima ora, oggi sarà il giorno di Tony D’Amico. Dopo settimane di indiscrezioni, incontri e passaggi burocratici, la Roma è pronta ad annunciare ufficialmente il nuovo direttore sportivo che raccoglierà l’eredità lasciata da Frederic Massara.

Nella giornata di ieri D’Amico e l’Atalanta hanno definito gli ultimi dettagli della separazione. Un confronto necessario per chiudere definitivamente il rapporto con il club bergamasco e consentire al dirigente di iniziare formalmente la sua avventura a Trigoria. Il via libera definitivo è ormai arrivato e il comunicato giallorosso è atteso a breve.

In realtà il lavoro è già cominciato da tempo. D’Amico e Gian Piero Gasperini sono in costante contatto e stanno già pianificando le mosse che dovranno dare forma alla Roma del futuro. Un asse consolidato negli anni trascorsi insieme a Bergamo e che ora punta a rilanciare le ambizioni giallorosse. Le prime pratiche da affrontare riguardano i rinnovi di contratto. Sono pronti quelli di Gianluca Mancini e Bryan Cristante, mentre continua ad avvicinarsi anche la fumata bianca per Paulo Dybala. Il tecnico considera la conferma dei leader dello spogliatoio un passaggio fondamentale per costruire una squadra competitiva sia in campionato sia in Champions League.

Parallelamente resta aperto il capitolo plusvalenze. Entro il 30 giugno la Roma dovrà sistemare i conti e le prime operazioni sono già state completate. Buba Sangaré è stato ceduto definitivamente all’Elche, mentre Saud Abdulhamid ha salutato il club per trasferirsi al Lens. Non saranno però le uniche uscite. Jan Ziolkowski continua ad essere seguito con grande interesse dal Nottingham Forest e potrebbe rappresentare una delle cessioni più importanti delle prossime settimane. Anche Tommaso Baldanzi è destinato a lasciare la Capitale: il Genoa spinge per acquistarlo a titolo definitivo e l’operazione potrebbe chiudersi intorno agli 8,5 milioni di euro, una cifra inferiore rispetto ai 10 milioni inizialmente previsti.

Sul fronte acquisti, invece, il nome che continua a dominare le discussioni è quello di Mason Greenwood. L’attaccante del Marsiglia resta il sogno di Gasperini e il primo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo. La Roma ha già incassato l’apertura dell’entourage del giocatore, ma la trattativa resta complicata. Il club francese continua a chiedere circa 50 milioni di euro, mentre la proposta giallorossa si mantiene sensibilmente più bassa, con una distanza stimata intorno ai 12-13 milioni.

Accanto a Greenwood resta viva anche la candidatura di Crysencio Summerville. L’esterno del West Ham continua a piacere e può contare su uno sponsor speciale all’interno dello spogliatoio romanista: Donyell Malen, suo connazionale e grande estimatore delle qualità dell’attaccante olandese.

Fonti: Leggo, Gazzetta dello Sport