Dybala, il retroscena: Osti contatta Massara, tentativo del Palermo

Paulo Dybala e la Roma, una storia destinata a continuare. Mentre a Trigoria si lavora per definire il rinnovo dell’argentino, emerge un curioso retroscena di mercato che conferma quanto la Joya sia stata protagonista anche lontano dalla Capitale.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nelle scorse settimane il Palermo ha tentato un clamoroso assalto all’attaccante giallorosso. Il club siciliano, infatti, avrebbe provato a riportare Dybala in rosanero, là dove la sua carriera nel calcio italiano è decollata prima del trasferimento alla Juventus.

L’iniziativa sarebbe partita direttamente dal direttore sportivo del Palermo, Carlo Osti, che avrebbe contattato l’allora ds romanista Frederic Massara per arrivare al giocatore. L’obiettivo era capire la fattibilità dell’operazione e presentare all’argentino un progetto che prevedeva il suo ritorno in Sicilia. Il tentativo, però, non ha prodotto gli effetti sperati. Dybala ha infatti declinato la proposta del Palermo, confermando la volontà di proseguire la propria avventura con la maglia giallorossa.

Una scelta che va nella stessa direzione delle trattative in corso per il rinnovo di contratto. L’accordo definitivo non è ancora stato ufficializzato, ma le parti continuano a lavorare per prolungare il rapporto e costruire insieme il futuro. La volontà del giocatore sembra dunque chiara. Nonostante l’interesse e il fascino di un ritorno nel club che lo ha lanciato nel grande calcio, Dybala ha scelto di restare focalizzato sulla Roma e sul progetto che il club sta costruendo attorno a Gian Piero Gasperini.

Fonte: La Gazzetta dello Sport