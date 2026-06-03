La Roma para Svilar: no ai 50 milioni del Chelsea

Mile Svilar non si muove. È questo il messaggio che la Roma ha recapitato al Chelsea dopo il tentativo del club inglese di aprire una trattativa per il portiere giallorosso. Una risposta netta, senza margini di interpretazione, che conferma quanto il numero uno belga sia considerato centrale nel progetto tecnico del club.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nelle ultime ore il Chelsea avrebbe effettuato un vero e proprio blitz per provare a portare a Londra uno dei migliori portieri dell’ultima Serie A. Sul tavolo sarebbe stata messa una proposta da circa 50 milioni di euro, cifra importante che però non ha scalfito la posizione della società capitolina.

La risposta dei Friedkin è stata immediata: Svilar non è in vendita. Il portiere viene infatti considerato uno degli elementi intoccabili della rosa e rappresenta una delle colonne sulle quali costruire la Roma del presente e del futuro. Una posizione condivisa anche da Gian Piero Gasperini, che ha inserito il belga nella ristretta cerchia dei giocatori ritenuti imprescindibili per il nuovo ciclo giallorosso. Nonostante la necessità di realizzare plusvalenze entro il 30 giugno, il club non intende prendere in considerazione offerte per il proprio numero uno.

Le esigenze di bilancio porteranno comunque la Roma a effettuare almeno una cessione importante nelle prossime settimane. I nomi maggiormente esposti sul mercato restano quelli di Evan Ndicka, Manu Koné e Matias Soulé. Almeno uno di loro potrebbe lasciare Trigoria per consentire al club di rispettare gli obiettivi economici fissati per la fine del mese.

Discorso completamente diverso per Svilar. La società ritiene che il valore del portiere vada ben oltre l’aspetto economico e considera la sua permanenza una priorità assoluta. Per questo motivo nemmeno un’offerta da 50 milioni di euro è stata sufficiente per aprire una trattativa. La linea è tracciata: la Roma può sacrificare alcuni dei suoi pezzi pregiati, ma il portiere che ha trascinato la squadra nell’ultima stagione non rientra nella lista dei cedibili.

Fonte: Corriere dello Sport