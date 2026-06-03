Non solo Ndicka: l’Inter ora pensa a Mancini per il dopo Bisseck

L’Inter continua a guardare con grande attenzione in casa Roma per rinforzare la propria difesa in vista della prossima stagione. I nerazzurri seguono da tempo Evan Ndicka, ma nelle ultime ore sarebbe emerso anche un altro nome giallorosso: quello di Gianluca Mancini.
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro del reparto arretrato interista potrebbe dipendere dalla situazione di Yann Bisseck. Il difensore tedesco piace infatti al Bayern Monaco e la sua estate si preannuncia particolarmente movimentata. In caso di cessione, il club milanese sarebbe pronto a tornare con decisione su Ndicka, profilo molto apprezzato da Christian Chivu.
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L’ivoriano è da settimane tra i principali candidati a lasciare Trigoria. La Roma deve infatti fare i conti con la necessità di realizzare importanti plusvalenze entro il 30 giugno e il centrale rappresenta uno dei giocatori in grado di garantire un incasso significativo. La sua valutazione resta intorno ai 30 milioni di euro e l’Inter continua a monitorare la situazione in attesa di eventuali sviluppi sul fronte Bisseck.
Ma non c’è soltanto Ndicka nei pensieri della dirigenza nerazzurra. Sempre secondo la Rosea, nelle ultime ore sarebbe emersa anche una pista che porta a Gianluca Mancini. Il difensore, considerato uno dei leader dello spogliatoio romanista, ha un contratto in scadenza nel 2027 e il tema rinnovo potrebbe diventare centrale nei prossimi mesi.
Qualora non si dovesse trovare un accordo per il prolungamento, l’Inter sarebbe pronta a inserirsi e a valutare concretamente l’operazione. Al momento si tratta soltanto di uno scenario da seguire, ma conferma come il club nerazzurro stia osservando con particolare interesse quanto accade a Trigoria.
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Fonte: La Gazzetta dello Sport
Anche io ogni pensavo a Belen, ma rimaneva sempre un sogno!
ovviamente a prezzo stracciato.
le risate che ci faremo a fine mercato.
friedkin comprate Marotta
esatto . Con Marotta poi andiamo a comprare tutti i giocatori dell Inter!!🤣🤣🤣!!
Sempre forza Roma!!
Ancora, ma Marotta non ha capito che la Roma non è più quella di Pallotta? Vendiamo solo quello che vogliamo e al nostro prezzo, altrimenti accomodarsi alla porta.
Ma l’ Inter ha preso la Roma per un discount? O è il “giornalista” che scrive che fà come la pubblicità? Vorrebbe Konè, Ndicka, Mancini. Magari piacerebbe anche Svilar …. ALL’ INTER NON DARE NESSUNO!! Se si deve fare una cessione eccellente, per il PFP, all’ estero!!
Ma certo, damoje puro Konè e, già che ce stamo, mettemoce Malen e famo tutto ‘n prezzo: 200 cucuzze e nun se ne parli più! 🙄😅😂🤣😉
Macini x 30 milioni glie lo porto in spalla magari
Le incomprensibili dinamiche del mercato romanista. Mancini ha avuto sempre un buon rendimento, con picchi piuttosto alti, e qualche basso. Tra l’altro giocatore adattissimo al campionato italiano e a come si gioca all’Inter. Ma non è mai stato un nostro uomo mercato che mi ricordi. Fattosta che in scadenza e col rinnovo sul tavolo, probabilmente al ribasso, ecco che esce l’interesse dell’Inter…procuratori…
ma all’inter il Colosseo non interessa ? Ma per carità …….SEMPRE E SOLO FORZA ROMA ❤️💛
Li giornalari nerazzuri, dicessero a Occhio Panato Marotta de comprasse direttamente l’As Roma, e poi la ribattezzassero inda…fanno prima
Queste serie di articoli sulle presunte cessioni dei migliori giocatori della Roma a favore tra l’altro di concorrenti dirette nella Serie A ha davvero stufato! Non ho mai creduto fino in fondo alle congiure giornalistiche ma ora stanno davvero esagerando.
La verità? Oggi non c’è nessuna squadra nel campionato italiano che non ci teme. L’anno prossimo ce la possiamo giocare al vertice. Basta con queste cassate!!!!
FRS
Mancini, Ndika, Kone… Scommetto che nella contropartita c’inserirebbero il solito Frattesi La calzetta non è mai stato un quotidiano affidabile, ma negl’ultimi anni sta veramente oltrepassato il fondo Cosa ci guadagnano a emanare certe idiozie, (salvo poi essere puntualmente smentiti) rimane un mistero Solito giochino anti sportivo o pura malafede? Una cosa la reputo sicura, tutto è tranne “Libertà d’Informazione”
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.