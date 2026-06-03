Non solo Ndicka: l’Inter ora pensa a Mancini per il dopo Bisseck

L’Inter continua a guardare con grande attenzione in casa Roma per rinforzare la propria difesa in vista della prossima stagione. I nerazzurri seguono da tempo Evan Ndicka, ma nelle ultime ore sarebbe emerso anche un altro nome giallorosso: quello di Gianluca Mancini.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro del reparto arretrato interista potrebbe dipendere dalla situazione di Yann Bisseck. Il difensore tedesco piace infatti al Bayern Monaco e la sua estate si preannuncia particolarmente movimentata. In caso di cessione, il club milanese sarebbe pronto a tornare con decisione su Ndicka, profilo molto apprezzato da Christian Chivu.

L’ivoriano è da settimane tra i principali candidati a lasciare Trigoria. La Roma deve infatti fare i conti con la necessità di realizzare importanti plusvalenze entro il 30 giugno e il centrale rappresenta uno dei giocatori in grado di garantire un incasso significativo. La sua valutazione resta intorno ai 30 milioni di euro e l’Inter continua a monitorare la situazione in attesa di eventuali sviluppi sul fronte Bisseck.

Ma non c’è soltanto Ndicka nei pensieri della dirigenza nerazzurra. Sempre secondo la Rosea, nelle ultime ore sarebbe emersa anche una pista che porta a Gianluca Mancini. Il difensore, considerato uno dei leader dello spogliatoio romanista, ha un contratto in scadenza nel 2027 e il tema rinnovo potrebbe diventare centrale nei prossimi mesi.

Qualora non si dovesse trovare un accordo per il prolungamento, l’Inter sarebbe pronta a inserirsi e a valutare concretamente l’operazione. Al momento si tratta soltanto di uno scenario da seguire, ma conferma come il club nerazzurro stia osservando con particolare interesse quanto accade a Trigoria.

Fonte: La Gazzetta dello Sport