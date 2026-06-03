Il Nottingham Forest si fa sotto per Ziolkowski: offerti 15 milioni

Jan Ziolkowski potrebbe diventare uno dei protagonisti del mercato in uscita della Roma nelle prossime settimane. Il giovane difensore polacco è infatti finito nel mirino del Nottingham Forest, club che starebbe valutando concretamente il suo acquisto in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’interesse degli inglesi sarebbe particolarmente forte e avrebbe già portato a una prima proposta da circa 15 milioni di euro. A spingere il Nottingham c’è anche la presenza di Lina Souloukou, oggi amministratrice delegata del club inglese dopo l’esperienza vissuta a Trigoria. L’operazione, però, è ancora lontana dalla conclusione. La Roma ritiene infatti il valore del difensore superiore all’offerta ricevuta e punta a incassare almeno 20 milioni di euro per lasciarlo partire.

Un fattore che potrebbe favorire la trattativa è rappresentato dalla volontà dello stesso Ziolkowski. Dopo una stagione caratterizzata da un impiego limitato, il centrale sarebbe infatti attratto dalla possibilità di trovare maggiore continuità altrove. Nonostante il ridotto minutaggio in giallorosso, il classe 2005 è riuscito comunque a conquistarsi uno spazio stabile nella nazionale polacca, aumentando il proprio valore sul mercato internazionale.

Per la Roma una sua eventuale cessione rappresenterebbe un’operazione particolarmente vantaggiosa dal punto di vista economico. La plusvalenza generata dall’addio del difensore consentirebbe infatti al club di avvicinarsi sensibilmente agli obiettivi finanziari fissati entro il 30 giugno. In questo scenario, l’uscita di Ziolkowski potrebbe ridurre la necessità di sacrificare più giocatori di primo piano.

Fonte: La Gazzetta dello Sport