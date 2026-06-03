Roma, parte l’assalto a Greenwood. Di Marzio: “Previsti colloqui col Marsiglia”

Mason Greenwood resta il grande sogno della Roma per rinforzare il reparto offensivo. Il nome dell’attaccante inglese continua a occupare il primo posto nella lista dei desideri di Gian Piero Gasperini, convinto che il giocatore del Marsiglia possa rappresentare il profilo ideale per alzare il livello dell’attacco giallorosso.

L’allenatore considera Greenwood un elemento perfetto da affiancare a Donyell Malen. Per caratteristiche tecniche, capacità di saltare l’uomo e incidere negli ultimi metri, il classe 2001 viene ritenuto il rinforzo in grado di far compiere un ulteriore salto di qualità alla squadra che tornerà a disputare la Champions League.

A confermare il forte interesse della Roma è anche Gianluca Di Marzio. Secondo l’esperto di mercato di Sky Sport, nei prossimi giorni sono previsti contatti tra il club giallorosso e il Marsiglia per valutare concretamente la fattibilità dell’operazione. L’obiettivo sarà comprendere le reali condizioni richieste dalla società francese per arrivare alla cessione del proprio gioiello.

La situazione economica del Marsiglia potrebbe giocare un ruolo importante nello sviluppo della trattativa. Il club francese ha infatti la necessità di generare incassi e plusvalenze attraverso il mercato e sarà chiamato a valutare offerte per alcuni dei suoi giocatori più richiesti. La richiesta iniziale per Greenwood si aggira attorno ai 50 milioni di euro, una cifra considerata elevata dalla Roma. Proprio per questo motivo i prossimi colloqui serviranno a capire se esistano margini per abbassare le pretese economiche del club francese e rendere l’operazione più sostenibile.

A Trigoria la volontà è quella di provarci fino in fondo. Greenwood rappresenta la priorità assoluta per il nuovo progetto tecnico e l’arrivo di Tony D’Amico potrebbe contribuire ad accelerare i dialoghi con il Marsiglia nelle prossime settimane. La trattativa è ancora nelle fasi iniziali, ma il messaggio che arriva dalla Capitale è chiaro: la Roma vuole tentare il colpo e farà tutto il possibile per regalare a Gasperini il giocatore che considera il tassello ideale per il suo attacco.

Fonte: Sky Sport, Gianluca Di Marzio