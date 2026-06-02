FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 2 giugno 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:30 – Roma, idea Malacia per la sinistra

Gasperini ha chiesto alla Roma di concentrare gli investimenti su esterni e attaccanti per compiere il definitivo salto di qualità. Per le fasce piacciono Dodô, Zappacosta, Carlos Augusto e Tyrell Malacia, 26 anni, terzino sinistro olandese del svincolatosi dal Manchester United. Il tecnico spinge inoltre per i rinnovi di Dybala, Pellegrini e Celik e sogna il ritorno di Scamacca, valutato dall’Atalanta circa 25 milioni di euro. (Corriere dello Sport)

Ore 9:40 – Settlement Agreement, la Roma valuta il rinvio di un anno

La Roma dovrà decidere nelle prossime settimane se chiudere il quadriennio del Settlement Agreement UEFA o prolungarlo di un’ulteriore stagione, sfruttando così nel bilancio 2026-27 i ricavi della Champions League. Una delle prime decisioni che spetteranno a Tony D’Amico insieme alla proprietà e a Gasperini. In ogni caso, entro fine giugno il club dovrà realizzare alcune plusvalenze per rispettare gli impegni finanziari e mantenere i conti in equilibrio. (Il Tempo)

Ore 8:00 – In uscita il match analyst Marasciulo

Altre novità dentro la Roma: in uscita il match analyst Marasciulo, arrivato con Ranieri nel novembre del 2024. La gasperinizzazione dello staff tecnico proseguirà con inserimento di un nuovo professionista in questo campo. (Corriere dello Sport)

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