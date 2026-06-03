Fabrizio Romano: “Gasp pazzo di Greenwood. La Roma ci prova, ma il Fenerbahce è pronto a una maxi offerta”

Mason Greenwood resta il grande obiettivo della Roma per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. L’esterno inglese del Marsiglia è il profilo che più di tutti convince Gian Piero Gasperini, deciso a puntare su un giocatore in grado di aumentare qualità, gol e imprevedibilità nel reparto offensivo giallorosso.
La trattativa si preannuncia complessa, ma a Trigoria la volontà è quella di provarci fino in fondo. Come spiegato da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, la Roma ha già iniziato a muoversi per comprendere margini e condizioni dell’operazione. Il punto di partenza fissato dal Marsiglia resta elevato: circa 50 milioni di euro.
Dietro questa valutazione, però, non c’è soltanto il valore tecnico del giocatore. Secondo Romano, infatti, una parte consistente dell’eventuale incasso dovrà essere riconosciuta al Manchester United in virtù degli accordi stipulati al momento della cessione. Una percentuale particolarmente importante che obbliga il club francese a mantenere alta la richiesta economica per non ridurre eccessivamente il guadagno finale.
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Nonostante le difficoltà, Gasperini continua a spingere. L’allenatore considera Greenwood il rinforzo ideale (“Impazzisce per lui”, afferma Romano su Youtube) per il proprio progetto tecnico e ritiene che il suo arrivo possa permettere alla Roma di compiere un ulteriore salto di qualità, soprattutto in vista dell’impegno in Champions League. Sul tavolo, però, c’è anche il tema della concorrenza. In particolare quella del Fenerbahce, dove la campagna elettorale per la presidenza del club sta influenzando anche le strategie di mercato. Uno dei candidati, Hakan Safi, starebbe lavorando per portare a Istanbul nomi di grande richiamo internazionale e tra questi figura proprio Greenwood.
Secondo Romano, il club turco sarebbe disposto a mettere sul tavolo un’offerta economica molto importante per convincere il giocatore, aumentando così la competizione attorno all’esterno inglese. Resta inoltre da capire se nelle prossime settimane possano inserirsi altre società europee.
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Fonte: Fabrizio Romano (YouTube)
se lo vuole Gasp allora acceleriamo il colpo forza Roma
Che lo voglia Gasperini lo dice Romano, che sicuramente di nomi ne dirà a iosa da qui alla fine del calcio mercato e sappiamo tutti che più ne dici e prima o poi ci pigli.
Paolo, Romano e uno dei pochi che non esagera mai con i nomi..
Lo scorso anno mentre per tutti EA era un perfetto sconosciuto.. E tutti, ma proprio tutti parlavano di Rios, Romano parlava di EA
Mentre nessuno conosceva Ziolkowski.. Romano tre settimane prima parlava di Ziolkowski
Poi è ovvio sbaglia anche lui.. Ma sul calciomercato uno dei pochi che non spara nomi e proprio Fabrizio Romano
Per chiudere, non dovrebbe essere complicato credere che a Gasperini piaccia Greenwood
Forza Roma
Si, resta il fatto che la Roma è partita in anticipo sul ragazzo, la cui volontà, comunque, sarà determinante.
Già, perché non credo che possa accettare di andare in un campionato di Serie B come quello turco.
Se è forte come dicono e ci sono squadre che di solito 50 milioni per un giocatore li spendono facilmente sarà molto difficile anche perchè poi c’è da considerare l’ingaggio, se altre squadre gli offrono 6/7 milioni come fa la Roma a pareggiare questa offerta? Salterebbe il banco perchè li vorrebbe anche Malen e Svilar e… E’ vero, Roma è Roma, il progetto è affascinante e ora giochiamo anche la champions, ma i soldi alla fine sono quelli che comandano. E difficile.
Un altro caso Sancho non verrà mai
Se il Marsiglia, come la Roma , deve far quadrare i conti entro il 30 giugno, mi spigate la procedura per l’assalto a Greenwood? Tipo : Noi i soldi li cacciamo dopo ma voi li mettete a bilancio subito?
Esatto! Noi possiamo metterli a bilancio dal 1 luglio loro invece possono inserirli entro il 30 giugno !
Se si calcola che sono stati spesi 40 per Abraham a 50 ci si può arrivare credo, poi certo i soldi nn sono i miei, ma se ti sposta gli equilibri tipo Malen…..
Dovbek with 15 million excellent deals
forza che l’acconto lo abbiamo già versato strapagando 25 milioni Vaz che ne vale si e no la metà…
per me dei 25 dati par vaz 10 sono per greenwood a 40 si prende e il Marsiglia de dare meno soldi al MU
Ma al di la di Greenwood quanto dovrebbe essere pagato un top che ti cambia la squadra ?
A meno di 40 50 prendi solo mezze figure che se sculi diventano forti senno te li accolli.
Se Greenwood salta perche si scatena la solita asta che con noi non manca mai , dirotti quei soldi su Nusa o su El Mala e compri pure dalla parte dove ti serve.
Nell’eventuale utopico metaverso in cui fai l’attacco con Greenwood Malen e Nusa ci si vede al Circo Massimo
Se continuano a pomparlo e inserire squadre che lo vogliono il costo arriva alle stelle
Uno dei candidati a presidente del fenerbache promette acquisti straordinari, magari offrendo (come dice l’articolo), cifre importanti… ma poi cosa succede se quel candidato non vince? Se la Roma facesse una proposta economica, quanto meno, sarebbe sicura…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.