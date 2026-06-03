Fabrizio Romano: “Gasp pazzo di Greenwood. La Roma ci prova, ma il Fenerbahce è pronto a una maxi offerta”

Mason Greenwood resta il grande obiettivo della Roma per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. L’esterno inglese del Marsiglia è il profilo che più di tutti convince Gian Piero Gasperini, deciso a puntare su un giocatore in grado di aumentare qualità, gol e imprevedibilità nel reparto offensivo giallorosso.

La trattativa si preannuncia complessa, ma a Trigoria la volontà è quella di provarci fino in fondo. Come spiegato da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, la Roma ha già iniziato a muoversi per comprendere margini e condizioni dell’operazione. Il punto di partenza fissato dal Marsiglia resta elevato: circa 50 milioni di euro.

Dietro questa valutazione, però, non c’è soltanto il valore tecnico del giocatore. Secondo Romano, infatti, una parte consistente dell’eventuale incasso dovrà essere riconosciuta al Manchester United in virtù degli accordi stipulati al momento della cessione. Una percentuale particolarmente importante che obbliga il club francese a mantenere alta la richiesta economica per non ridurre eccessivamente il guadagno finale.

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Nonostante le difficoltà, Gasperini continua a spingere. L’allenatore considera Greenwood il rinforzo ideale (“Impazzisce per lui”, afferma Romano su Youtube) per il proprio progetto tecnico e ritiene che il suo arrivo possa permettere alla Roma di compiere un ulteriore salto di qualità, soprattutto in vista dell’impegno in Champions League. Sul tavolo, però, c’è anche il tema della concorrenza. In particolare quella del Fenerbahce, dove la campagna elettorale per la presidenza del club sta influenzando anche le strategie di mercato. Uno dei candidati, Hakan Safi, starebbe lavorando per portare a Istanbul nomi di grande richiamo internazionale e tra questi figura proprio Greenwood.

Secondo Romano, il club turco sarebbe disposto a mettere sul tavolo un’offerta economica molto importante per convincere il giocatore, aumentando così la competizione attorno all’esterno inglese. Resta inoltre da capire se nelle prossime settimane possano inserirsi altre società europee.

Fonte: Fabrizio Romano (YouTube)