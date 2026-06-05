Gasperini blinda i big: la Roma cambia strategia

Le parole pronunciate da Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky Sport raccontano molto più di una semplice ambizione. Raccontano una direzione. La direzione che la Roma vuole imboccare dopo il ritorno in Champions League e che potrebbe incidere in maniera significativa sulle strategie del mercato estivo.

Il tecnico giallorosso non ha nascosto le proprie intenzioni: costruire una squadra sempre più competitiva e alzare ulteriormente l’asticella. Un progetto che passa inevitabilmente anche dalla permanenza dei giocatori più importanti della rosa. Da Gianluca Mancini a Evan Ndicka, da Mile Svilar passando per Konè fino ad arrivare a Malen: l’obiettivo sarebbe quello di preservare l’ossatura della squadra che ha riportato la Roma nell’Europa che conta.

Uno scenario che fino a poche settimane fa sembrava difficile da immaginare. La necessità di generare plusvalenze entro il 30 giugno aveva infatti fatto pensare alla possibile cessione di almeno uno dei pezzi pregiati della rosa. Ora, però, qualcosa potrebbe essere cambiato. L’idea che sta prendendo forma a Trigoria è quella di raggiungere gli obiettivi economici senza intaccare il gruppo dei titolari. Un’operazione complessa, ma non impossibile. La Roma sta infatti lavorando per costruire un tesoretto attraverso una serie di operazioni considerate secondarie dal punto di vista tecnico, ma importanti sul piano finanziario.

Un primo contributo è già arrivato dalla cessione definitiva di Buba Sangaré all’Elche. A questa si aggiungono le operazioni che riguardano Saud, finito al Lens, e Anass Salah-Eddine, che potrebbe lasciare nuovamente la Capitale dopo il rientro dal prestito, oltre a Baldanzi, che De Rossi vuole trattenere al Genoa. Poi c’è il caso Jan Ziolkowski. Il difensore polacco piace molto al Nottingham Forest e rappresenta uno dei profili che la Roma potrebbe sacrificare senza alterare gli equilibri della squadra titolare. Un’eventuale cessione del centrale consentirebbe al club di incassare una cifra significativa e di avvicinarsi ulteriormente agli obiettivi fissati dal settlement agreement.

La strategia, insomma, sembra chiara: finanziare il mercato e sistemare i conti cercando di evitare l’addio dei protagonisti principali, anche se un sacrificio (Soulè in cima alla lista, ma anche Pisilli ha mercato) è molto probabile. Un piano che nasce anche dalla convinzione di Gasperini di poter costruire una Roma competitiva non soltanto in campionato, ma anche in Champions League. Molto dipenderà dalle prossime settimane e dalle opportunità che offrirà il mercato. Ma il messaggio lanciato dall’allenatore appare inequivocabile: la nuova Roma vuole crescere senza smontare ciò che ha appena costruito.

Fonti: Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo