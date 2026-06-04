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Roma Under 23, i Friedkin non mollano ma il progetto è rinviato: i motivi

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La Roma continua a guardare al futuro, ma per vedere nascere la squadra Under 23 servirà ancora pazienza. Il progetto resta nei piani della proprietà giallorossa, che considera strategico dotarsi di una seconda squadra sul modello di quanto già fatto negli ultimi anni da Atalanta, Juventus, Milan e Inter. Al momento, però, l’iniziativa non è pronta a decollare. I costi necessari per l’avvio dell’operazione sono elevati e si aggirano intorno agli 8 milioni di euro, motivo per cui nella prossima stagione di Serie C non sarà presente una formazione Under 23 della Roma.

Questo non significa che l’idea sia stata accantonata. Al contrario, i Friedkin continuano a considerarla una priorità per la crescita del club e puntano a renderla realtà nell’arco dei prossimi due anni. L’obiettivo è creare un percorso più diretto tra settore giovanile e prima squadra, valorizzando i talenti prodotti dal vivaio e offrendo loro un contesto competitivo nel calcio professionistico.

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Tra gli ostacoli da superare c’è anche la questione legata all’impianto di gioco. Attualmente il Tre Fontane non possiede tutti i requisiti necessari per ospitare le gare di una squadra Under 23 impegnata in Serie C, aspetto che richiederà ulteriori valutazioni e investimenti. Parallelamente prosegue il lavoro per la riorganizzazione del settore giovanile. Una delle prime decisioni riguarderà infatti la scelta del nuovo responsabile del vivaio. In cima alla lista della Roma ci sarebbe Valentino Angeloni, attualmente alla Fiorentina. Un profilo particolarmente apprezzato che potrebbe non arrivare da solo.

Secondo le indiscrezioni, infatti, Angeloni potrebbe portare con sé anche Daniele Galloppa, tecnico che nelle ultime stagioni ha ottenuto risultati importanti nel settore giovanile viola. Un’ipotesi che rafforzerebbe ulteriormente il progetto di rilancio della cantera giallorossa. La strada verso l’Under 23 è ancora lunga, ma a Trigoria la direzione sembra ormai tracciata: investire sui giovani e costruire una struttura capace di accompagnarli fino al calcio dei grandi.

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Fonte: Il Messaggero

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9 Commenti

  1. Io stringerei accordi con l’ostia mare calcio di DDR e faciliterei la sua promozione in C.
    A quel punto, potrebbe essere utilizzata come squadra satellite, visti comunque i buoni rapporti. E’ un’idea, anche se non so quanto percorribile, onestamente.

    • De Rossi deve rimanere fuori dal proggetto Roma! Ha fatto solo danni. Ha svenato la Roma quando giocava. Ha dato degli “infami” (scritto in maniera educata) alla Curva Sud. Infermeria fissa che ora porta avanti molto spesso il suo erede Pellegrini. C’ha devastato come allenatore continuando a svenare le casse di Trigoria. Dulcis infabula, ha ostacolato la corsa Champions della Roma questa stagione, prima di perdere il resto delle partite! Il vostro De Rossi!

  3. Investire sul Tre Fontane significherebbe investire anche sulla Roma Femminile. 8 milioni non sono bruscolini, ma quanto ci sono costati Tzimikas, Zaragoza, Bailey r Ferguson quest’anno? Sono 8 milioni che in prospettiva ti fruttano molti soldi, perché sfornò a costo 0 e rivendi o formi per la prima squadra.

  4. L”Ostiammare è in Serie C la prox stagione. Ha meritato la promozione facendo un campionato quasi cannibale anche se con un calo poi recuperato. Francamente c’è riuscito DDR a migliorare per conto suo centro sportivo e stadio. DDR però durante I festeggiamenti è stato chiarissimo nel dire che L”Ostiammare ha un progetto tutto suo e non sarà mai un club satellite di tipo Genoa o Roma. C’è un progetto tecnico dove chi arriva all’Ostiammare diverrà parte della loro proprietà e patrimonio.

  6. Prima sistemiamo la Prima Squadra e troviamo un minimo di equilibrio e stabilità in società. Dopo possiamo sbizzarrirci con U23, U18, U15, U13 e magari aprire pure la U40 per i nostalgici. Però UUUna cosa alla volta! 😄

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