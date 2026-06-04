Roma Under 23, i Friedkin non mollano ma il progetto è rinviato: i motivi

La Roma continua a guardare al futuro, ma per vedere nascere la squadra Under 23 servirà ancora pazienza. Il progetto resta nei piani della proprietà giallorossa, che considera strategico dotarsi di una seconda squadra sul modello di quanto già fatto negli ultimi anni da Atalanta, Juventus, Milan e Inter. Al momento, però, l’iniziativa non è pronta a decollare. I costi necessari per l’avvio dell’operazione sono elevati e si aggirano intorno agli 8 milioni di euro, motivo per cui nella prossima stagione di Serie C non sarà presente una formazione Under 23 della Roma.

Questo non significa che l’idea sia stata accantonata. Al contrario, i Friedkin continuano a considerarla una priorità per la crescita del club e puntano a renderla realtà nell’arco dei prossimi due anni. L’obiettivo è creare un percorso più diretto tra settore giovanile e prima squadra, valorizzando i talenti prodotti dal vivaio e offrendo loro un contesto competitivo nel calcio professionistico.

Tra gli ostacoli da superare c’è anche la questione legata all’impianto di gioco. Attualmente il Tre Fontane non possiede tutti i requisiti necessari per ospitare le gare di una squadra Under 23 impegnata in Serie C, aspetto che richiederà ulteriori valutazioni e investimenti. Parallelamente prosegue il lavoro per la riorganizzazione del settore giovanile. Una delle prime decisioni riguarderà infatti la scelta del nuovo responsabile del vivaio. In cima alla lista della Roma ci sarebbe Valentino Angeloni, attualmente alla Fiorentina. Un profilo particolarmente apprezzato che potrebbe non arrivare da solo.

Secondo le indiscrezioni, infatti, Angeloni potrebbe portare con sé anche Daniele Galloppa, tecnico che nelle ultime stagioni ha ottenuto risultati importanti nel settore giovanile viola. Un’ipotesi che rafforzerebbe ulteriormente il progetto di rilancio della cantera giallorossa. La strada verso l’Under 23 è ancora lunga, ma a Trigoria la direzione sembra ormai tracciata: investire sui giovani e costruire una struttura capace di accompagnarli fino al calcio dei grandi.

Fonte: Il Messaggero