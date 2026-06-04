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Frattesi-Roma, pista ancora viva. Moretto: “Gasperini lo stima tantissimo” – VIDEO!

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Davide Frattesi non esce dai radar della Roma. Un interesse che dura da diverse sessioni di mercato e che potrebbe tornare d’attualità nelle prossime settimane, soprattutto alla luce delle possibili operazioni in uscita che coinvolgono il centrocampo giallorosso.

Il classe 1999 è destinato a vivere un’estate importante. Dopo una stagione vissuta con poco spazio all’Inter, il centrocampista valuta nuove opportunità che possano garantirgli maggiore continuità e un ruolo più centrale nel progetto tecnico.  Finora le voci di un possibile ritorno nella Capitale non si sono mai trasformate in una trattativa concreta, ma l’interesse della Roma non è mai venuto meno. E ora potrebbe trovare nuove basi.

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Gian Piero Gasperini nutre una profonda stima nei confronti di Frattesi (“Gasperini lo stima tantissimo, alla Roma piace tanto“). Un apprezzamento che potrebbe avere un peso significativo nelle future strategie di mercato del club giallorosso.

L’eventuale arrivo del centrocampista sarebbe inoltre legato alle operazioni in uscita. In particolare continua a essere monitorata la situazione di Manu Koné, uno dei nomi più richiesti della rosa romanista e tra i principali candidati a una cessione in caso di offerte ritenute adeguate dalla società.

LEGGI ANCHE – Frattesi paga Konè: l’inter prepara lo scambio


Fonte: Matteo Moretto (YouTube)

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