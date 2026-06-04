Greenwood si libera, la Roma avanza: pronta l’offerta al Marsiglia

Non è più soltanto un nome appuntato sul taccuino del mercato. Mason Greenwood è diventato il vero obiettivo della Roma per l’estate che sta per entrare nel vivo. Il giocatore che Gian Piero Gasperini ha indicato come prioritario per dare un nuovo volto all’attacco giallorosso e il profilo sul quale il club è pronto a concentrare gran parte delle proprie energie.

Le conferme arrivano da più fronti. Il Corriere dello Sport oggi parla apertamente di una situazione in evoluzione, sottolineando come il rapporto tra Greenwood e il Marsiglia sia arrivato a un punto di svolta. L’esterno inglese è destinato a finire sul mercato e la Roma vuole essere tra le prime a farsi trovare pronta.

A Trigoria sono convinti che questa possa essere l’occasione giusta. Da una parte c’è un Marsiglia costretto a fare i conti con esigenze economiche sempre più pressanti, dall’altra un giocatore che ha già aperto alla destinazione romanista, attratto dalla possibilità di giocare la Champions League e di diventare uno dei volti principali del nuovo progetto tecnico.

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Il gradimento dell’inglese rappresenta il primo tassello di un puzzle tutt’altro che semplice. Perché il vero ostacolo resta il prezzo. Il club francese continua a valutare Greenwood circa 50 milioni di euro, una cifra importante che la Roma proverà a limare nelle prossime settimane. Secondo le indiscrezioni, i giallorossi starebbero lavorando a una proposta da 40 milioni più bonus facilmente raggiungibili, nel tentativo di avvicinarsi alle richieste del Marsiglia senza arrivare alla cifra inizialmente fissata. Sul tavolo sarebbe già pronto anche il progetto per il giocatore: contratto fino al 2031 e stipendio da circa 4,5 milioni di euro a stagione.

Dietro questa operazione c’è soprattutto la convinzione di Gasperini. L’allenatore vede in Greenwood il giocatore perfetto per completare il reparto offensivo insieme a Donyell Malen. Un attaccante moderno, capace di partire largo, accentrarsi, creare superiorità numerica e incidere in zona gol con una naturalezza rara. Non a caso uno dei dati che più colpiscono della sua stagione riguarda proprio la capacità di utilizzare entrambi i piedi: 57 conclusioni effettuate con il sinistro e 56 con il destro. Numeri che raccontano meglio di qualsiasi definizione quanto Greenwood sia imprevedibile per le difese avversarie.

La strada è ancora lunga e la concorrenza non manca, ma a differenza di qualche settimana fa la sensazione è che la Roma stia provando davvero a trasformare un sogno di mercato in una trattativa concreta. E Gasperini continua a spingere, convinto che l’inglese possa essere il colpo capace di cambiare il volto dell’attacco giallorosso.

Fonti: Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport, Leggo