UFFICIALE: Saud Abdulhamid ceduto a titolo definitivo al Lens – COMUNICATO!

Arriva l’annuncio ufficiale di un’altra cessione: Saud Abdulhamid lascia la Roma a titolo definitivo. Il terzino saudita, in questa stagione ha giocato al Lens e il club francese ha esercitato il diritto di riacquisto. Nelle casse giallorosse arrivano 3,5 milioni di euro. Ecco il comunicato del club.

“L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Saud Abdulhamid al Lens. La società francese ha esercitato il diritto di riscatto per il giocatore saudita. Ingaggiato dalla Roma nell’estate 2024, in giallorosso ha collezionato 8 presenze e 1 gol. In bocca al lupo, Saud!”.

Fonte: asroma.com