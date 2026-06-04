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UFFICIALE: Saud Abdulhamid ceduto a titolo definitivo al Lens – COMUNICATO!

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Arriva l’annuncio ufficiale di un’altra cessione: Saud Abdulhamid lascia la Roma a titolo definitivo. Il terzino saudita, in questa stagione ha giocato al Lens e il club francese ha esercitato il diritto di riacquisto. Nelle casse giallorosse arrivano 3,5 milioni di euro. Ecco il comunicato del club.

“L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Saud Abdulhamid al Lens. La società francese ha esercitato il diritto di riscatto per il giocatore saudita. Ingaggiato dalla Roma nell’estate 2024, in giallorosso ha collezionato 8 presenze e 1 gol. In bocca al lupo, Saud!”. 

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Fonte: asroma.com

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