“ON AIR!” – Ferrazza: “Friedkin di nuovo assenti, Gasp è nervoso”, Malena: “Contatto diretto tra il tecnico e Greenwood”, Pes: “Affare non impossibile, ma servirà tempo”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “I bergamaschi ci odiano. E oltre al fatto che Gasperini se ne è andato in malo modo dall’Atalanta, è andato pure alla Roma, che oltre a essere una squadra e una città odiata dai bergamaschi, è pure una competitor dell’Atalanta per la Champions. Ci sta che loro si siano messi un po’ di traverso su D’Amico…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Tra Soulè, Pisilli e Ndicka chi sacrificherei io? Ndicka senza dubbi. Però secondo me Gasperini sacrificherebbe Soulè, perchè è convinto che può arrivare uno più forte dell’argentino in quel ruolo, che è Greenwood…D’Amico? Si sbrigassero, perchè sennò quel poco vantaggio che si era accumulato rispetto agli altri e rispetto all’anno scorso, quando Massara fu annunciato il 19 giugno, si va perdendo…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Attenzione a Mittelstädt, terzino sinistro dello Stoccarda, che può arrivare in Italia: per il tedesco al momento si parla di Napoli, ma è stato proposto anche alla Roma…”

Attilio Malena (Rete Sport): “La notizia che abbiamo raccolto ieri, ed è abbastanza clamorosa, è che c’è stato un contatto diretto tra Gasperini e Mason Greenwood. Mancini? Il difensore non vuole lasciare la Roma, è un intoccabile per Gasperini, e l’Inter può offrire anche Frattesi ma la Roma non vuole privarsi di Mancini. Su Konè a me risulta che la Roma chiede cifre importanti, e non penso che l’Inter possa investire 50 milioni per Konè soprattutto se deve spendere altrettanto per Palestra…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Gasperini è iperattivo, lui già sogna le incursioni nell’area avversaria dei calciatori che possano arrivare…Io non so se verrà Greenwood, spero di sì, ma perchè sogno di vedere i grandi calciatori alla Roma. Gasp già si immagina Greenwood, Dybala, Malen, lui vuole vedere questo, l’assalto della porta avversaria. Lui vuole attaccare, ma con giocatori che sono in grado di farlo. Spero che Ryan lo abbia capito, e si sforzi a prendere i calciatori che vuole il tecnico…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Gasperini è in allerta, e questo mi ricomincia a non far stare tranquilla. Però non può essere gestita così la Roma…Siamo al 4 giugno e dovevano essere già fatti l’annuncio di D’Amico, i rinnovi di contratto e una cessione, e invece non è ancora stato fatto nulla di questo. Io non mi invento nulla, se vi dico queste cose è perchè ci lavoriamo e abbiamo la possibilità di sapere abbastanza da vicino le cose. Gasperini aveva acchittato tutto per partire alla grande e si aspetta che la proprietà ratifichi, e invece hai invece una proprietà assente, che non fa contratti, stai fermo. E Gasperini è nervoso. Se non è sereno lui, perchè ricomincia a vedere che i Friedkin non stanno ai suoi tempi, io mi preoccupo…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Greenwood è un sogno di Gasperini, è difficile ma non è impossibile. Bisogna trovare gli accordi, perché il Marsiglia chiede addirittura qualcosa in più di 50 milioni, la Roma proverà ad abbassare questa pretesa magari scendendo sotto i 40 milioni. C’è la volontà di accontentare l’allenatore: lui ha chiesto due titolari in attacco, uno a destra e uno a sinistra. Sono tanti i profili nella lista di Gasp, da Nusa a Tel, ma Greenwood è quello che stuzzica di più. Non è una cosa che si risolverà in pochi giorni, c’è da trattare…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “La Roma ha un’idea in testa, Gasperini più dei Friedkin, che però loro hanno scelto e a cui si sono affidati. Npon penso che loro abbiano la conoscenza per stabilire una strategia calcistica da qui ai prossimi 5 anni: loro ascoltano e poi decidono. Loro non sanno bene nemmeno dove sta esattamente Bergamo. E’ Gasp che ha indicato la rotta, e i Friedkin lo stanno assecondando…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Plusvalenze entro il 30 giugno? La cosa più semplice sarebbe vendere Svilar, che è arrivato a zero, e che è un portiere che non ce n’è in giro, forse solo altri due o tre…lo vendi a 60 milioni, e hai risolto il problema. Poi dopo un altro portiere lo troverai. Altrimenti staremo fino al 30 giugno a chiederci come risolvere questa questione…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Ndicka sarebbe il profilo più sacrificabile, non mi sembra Beckenbauer, puoi trovare facilmente un paio di stopper che sono alla sua altezza. Ma anche Konè: in mezzo al campo ci sono centrocampisti che conosciamo poco ma che hanno una forza e una qualità tale da sostituire tranquillamente il francese…”

Redazione Giallorossi.net