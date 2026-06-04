Roma, non si svende: rifiutata un’offerta di 45 milioni dell’Atletico Madrid per Konè

La Roma ascolta, valuta, ma non ha alcuna intenzione di trasformarsi in un supermercato. È questo il messaggio che filtra da Trigoria mentre il mercato entra nella sua fase più delicata e le voci sui possibili assalti ai gioielli giallorossi si moltiplicano giorno dopo giorno.

Da settimane si rincorrono indiscrezioni che raccontano di un’Inter particolarmente attenta a diversi profili della rosa romanista. Ai nomi già noti di Manu Koné ed Evan Ndicka, nelle ultime ore sarebbero stati accostati anche Gianluca Mancini e Matias Soulé. Una lunga lista che alimenta inevitabilmente il dibattito tra i tifosi, soprattutto alla luce della necessità della Roma di realizzare plusvalenze entro il 30 giugno.

La realtà, però, sarebbe diversa da quella raccontata da alcune indiscrezioni. Per il momento, scrive l’edizione odierna de Il Romanista, non risultano offerte concrete provenienti da Milano per i principali giocatori giallorossi. Anzi, l’unica proposta arrivata recentemente sul tavolo della Roma riguardava Manu Koné e non portava la firma dell’Inter. Secondo quanto emerso, l’Atletico Madrid avrebbe presentato un’offerta complessiva da 45 milioni di euro per il centrocampista francese. Una proposta che però non ha convinto il club capitolino, deciso a respingerla senza particolari esitazioni.

Un segnale chiaro della linea che la società intende seguire. Pur dovendo affrontare le questioni legate al bilancio e alle plusvalenze, la Roma non vuole privarsi dei propri giocatori più importanti senza ricevere offerte considerate adeguate al loro valore. In questa direzione pesa anche il pensiero di Gian Piero Gasperini. Il tecnico, che insieme ai Friedkin sta disegnando la nuova Roma, considera fondamentale mantenere intatto il nucleo della squadra che ha conquistato la qualificazione alla Champions League dopo sette stagioni di assenza.

L’idea dell’allenatore sarebbe quella di ripartire proprio da quella base, intervenendo sul mercato per aggiungere qualità ed esperienza piuttosto che smantellare il gruppo esistente. Questo non significa che tutti siano incedibili, ma che eventuali partenze dovranno avvenire soltanto davanti a offerte ritenute realmente irrinunciabili.

Fonte: Il Romanista