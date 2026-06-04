D’Amico-Roma, annuncio in arrivo: Friedkin dovrà pagare per liberare il ds

L’attesa sta per terminare. Tony D’Amico è sempre più vicino a diventare ufficialmente il nuovo direttore sportivo della Roma e, nonostante manchi ancora l’annuncio formale, le strategie del club per la prossima stagione sono già state delineate.

Secondo le indiscrezioni delle ultime ore, tra oggi e domani potrebbe arrivare la fumata bianca definitiva. D’Amico è atteso a Bergamo per definire gli ultimi dettagli della separazione dall’Atalanta, mentre Gasperini sarà nella città lombarda per partecipare a un evento benefico. I due, però, si sono già confrontati nelle scorse settimane e il nuovo dirigente conosce perfettamente le richieste del tecnico per la costruzione della squadra.

La linea tracciata da Gasperini è precisa: meno scommesse e più giocatori pronti per affrontare subito il doppio impegno tra campionato e Champions League. Una filosofia che sta già orientando le prime mosse del club. Non è un caso che il tecnico abbia indicato come priorità il rinnovo dei contratti di Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini e Zeki Celik, tre elementi ritenuti fondamentali per garantire continuità e leadership al gruppo.

Sul fronte societario, l’operazione D’Amico richiederà anche un investimento economico da parte dei Friedkin. Secondo quanto riferisce oggi la Repubblica, la Roma verserà circa un milione di euro per liberare sia il dirigente abruzzese sia Riccardo Del Vescovo, destinato a diventare il nuovo responsabile dell’area medica giallorossa. Un passaggio necessario per chiudere definitivamente ogni rapporto con l’Atalanta e consentire ai due professionisti di iniziare la nuova avventura a Trigoria.

L’arrivo del nuovo direttore sportivo servirà anche a sbloccare diversi dossier rimasti in sospeso nelle ultime settimane. Oltre ai rinnovi, il club dovrà accelerare sul fronte delle cessioni per rispettare gli obiettivi economici fissati entro il 30 giugno. In quest’ottica potrebbero contribuire anche alcune operazioni minori. Salah-Eddine, rientrato dal prestito al PSV, potrebbe essere nuovamente coinvolto sul mercato, mentre per Buba Sangaré è ormai definita la permanenza all’Elche attraverso il riscatto da 4,5 milioni di euro.

Fonti: Il Messaggero, Corriere dello Sport, La Repubblica, Corriere della Sera