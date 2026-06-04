Serie A 2026/27, domani il sorteggio del calendario: tutte le regole e le novità

Manca ormai pochissimo alla nascita della nuova Serie A. Domani alle 18:30, al Teatro Regio di Parma, verrà presentato il calendario del campionato 2026/27 nel corso del Festival dello Sport. Le venti squadre conosceranno così il percorso che le accompagnerà dalla prima all’ultima giornata della stagione. Le date sono già fissate: il campionato scatterà nel weekend del 22-23 agosto 2026 e si concluderà il 29-30 maggio 2027 con la 38esima giornata. Intanto la Lega Serie A ha ufficializzato i criteri che verranno utilizzati per la compilazione del calendario.

Una delle principali novità riguarda le soste dedicate alle nazionali. Nella prossima stagione le finestre FIFA saranno tre e non più quattro. Le pause di settembre e ottobre verranno infatti accorpate, con il campionato che si fermerà da domenica 27 settembre a domenica 4 ottobre. Ridotto anche il numero dei turni infrasettimanali. Le giornate da disputare nel mezzo della settimana saranno soltanto due: la nona, in programma il 28 ottobre, e la diciottesima, fissata per il 6 gennaio.

Confermato invece il calendario asimmetrico. Ciò significa che il girone di ritorno non seguirà lo stesso ordine di quello d’andata. Resta però un vincolo preciso: tra la sfida d’andata e quella di ritorno contro la stessa avversaria dovranno intercorrere almeno otto giornate. Particolare attenzione sarà dedicata ai derby. Le stracittadine non potranno essere programmate né alla prima né all’ultima giornata di campionato e saranno escluse anche dal turno infrasettimanale della nona giornata. Confermata inoltre l’alternanza delle gare casalinghe per le coppie Roma-Lazio, Inter-Milan e Juventus-Torino.

Spazio anche alla tutela delle squadre impegnate nelle competizioni europee. Il calendario eviterà infatti gli incroci tra club partecipanti alla Champions League e quelli impegnati in Europa League o Conference League nelle giornate 7, 21, 25, 28, 31 e 34, collocate tra due turni UEFA consecutivi. Una disposizione che riguarda anche la quarta giornata per le società impegnate in Europa League.

Domani, quindi, si alzerà il sipario sulla nuova Serie A. E per la Roma sarà il primo passo verso una stagione che la vedrà nuovamente protagonista anche in Champions League.

Redazione Giallorossi.net