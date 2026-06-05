Lazio, la Curva Nord: “Niente tifosi allo stadio tranne che nei derby. Romanisti senza mentalità”

Nuova presa di posizione della parte più calda del tifo organizzato della Lazio. Attraverso un duro comunicato, i gruppi della Curva Nord hanno annunciato che non sottoscriveranno abbonamenti per la stagione 2026/27 e che non saranno presenti alle partite casalinghe di campionato e Coppa Italia, proseguendo così la linea di protesta già intrapresa nei confronti della società biancoceleste.

La contestazione contro la gestione del club e contro il presidente Claudio Lotito entra dunque in una nuova fase. I gruppi organizzati hanno spiegato di essere pronti anche a rinunciare ai posti occupati storicamente allo stadio pur di portare avanti la protesta. “Siamo coscienti del fatto che perderemo la prelazione dei nostri posti che abbiamo occupato per decenni, ma non siamo più disposti e disponibili ad accettare questa situazione“, si legge nella nota diffusa nelle ultime ore.

La decisione prevede l’assenza dalle gare interne della Lazio sia in Serie A sia in Coppa Italia. Tuttavia è stata annunciata una significativa eccezione: i tifosi organizzati saranno regolarmente presenti nei derby contro la Roma, sia all’Olimpico in casa sia in trasferta. Una scelta che la Curva Nord ha motivato anche con riferimenti polemici alla tifoseria giallorossa: “Pensavamo di avere di fronte una tifoseria che avesse un minimo di mentalità, invece, hanno preferito alzare striscioni e fare cori contro una curva vuota, dimostrandosi quelli che sono: “Romanista…romanista””.

Quindi un altro affondo all’indirizzo del club: “Non è tollerabile avere tifosi della Roma nella struttura dirigenziale della società. La scelta di assumere, ad esempio, come responsabile della comunicazione una persona dichiaratamente tifoso giallorosso è stato il momento peggiore della storia della comunicazione della Lazio”.

La protesta, però, non si fermerà allo stadio. I gruppi organizzati hanno infatti annunciato ulteriori iniziative di contestazione, invitando i tifosi a non sottoscrivere abbonamenti alle piattaforme televisive che trasmettono le partite della Lazio e promuovendo forme di boicottaggio nei confronti di sponsor e attività considerate vicine alla società.

Nel comunicato trovano spazio anche riferimenti politici rivolti direttamente a Claudio Lotito. I gruppi della Curva Nord hanno dichiarato che, finché l’attuale presidente resterà alla guida del club, non sosterranno candidati politici riconducibili allo stesso Lotito o da lui appoggiati. “Nessuno è obbligato a seguire le nostre scelte e ognuno è libero di fare ciò che vuole, ma invitiamo tutti i tifosi della Lazio di sentire il proprio cuore, senza dimenticarsi di ascoltare la propria coscienza e rispettare la propria dignità”.

Redazione Giallorossi.net