Greenwood, Fenerbahce avanti ma la Roma non molla: per Gasp è il primo obiettivo. Il Marsiglia fissa il prezzo: 50 milioni più 5 di bonus

Mason Greenwood resta al centro di uno degli intrighi di mercato più caldi dell’estate. L’attaccante del Marsiglia continua a essere il grande obiettivo della Roma, ma nelle ultime ore il Fenerbahçe ha provato a sparigliare le carte annunciando addirittura un accordo con il giocatore. Ora, però, dalla Turchia arrivano dichiarazioni che potrebbero riaprire la partita.

A poche ore dalle elezioni presidenziali del club di Istanbul, infatti, è scoppiato un duro scontro tra i candidati Aziz Yıldırım e Hakan Safi, proprio sul tema delle promesse di mercato. Safi aveva recentemente dichiarato di aver raggiunto un’intesa con Greenwood, presentandolo come uno dei colpi simbolo del suo programma elettorale. Una mossa che aveva inevitabilmente acceso l’allarme anche a Trigoria, dove l’esterno inglese continua a essere il primo nome sulla lista di Gian Piero Gasperini.

Adesso, però, è arrivata la replica di Yıldırım, che ha messo apertamente in dubbio la sostenibilità economica delle operazioni annunciate dal rivale. “Con i giocatori annunciati, è necessario aggiungere almeno altri 200-300 milioni di euro. Bisogna avere un budget da 500 milioni. Il Fenerbahçe non ha questa possibilità“, ha dichiarato il candidato alla presidenza.

Non solo. Yıldırım ha anche sfidato pubblicamente Safi a dimostrare l’esistenza concreta degli accordi sbandierati in campagna elettorale. “Non si fa a parole. Hakan Safi porti allora un assegno da 500 milioni al Consiglio. Se c’è una firma negli accordi presi con i giocatori, la presenti al Consiglio“, ha aggiunto. Parole che gettano più di un’ombra sulla reale fattibilità dell’operazione Greenwood-Fenerbahçe e che inevitabilmente vengono osservate con interesse anche dalla Roma. Molto dipenderà dall’esito della corsa alla presidenza del club, che potrebbe spostare parecchio sul buon esito della trattativa.

La Roma intanto non si è chiamata fuori: stando a quanto riferisce Fabrizio Romano, Greenwood resta per Gasperini il primo e principale obiettivo di mercato. Bisognerà capire se ci sarà la possibilità e la volontà di inserirsi, in attesa di sviluppi sul fronte Fenerbahce. Intanto l’ultima novità è il prezzo che il Marsiglia ha fissato per l’inglese: i francesi vogliono 50 milioni più 5 di bonus per lasciarlo partire.

Redazione Giallorossi.net