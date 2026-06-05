Greenwood-Fenerbahçe, annuncio di Safi: “Accordo raggiunto col calciatore, siamo pronti ad accontentare il Marsiglia”

Nuovo colpo di scena nella corsa a Mason Greenwood. L’attaccante inglese del Marsiglia, primo obiettivo della Roma per rinforzare il reparto offensivo di Gian Piero Gasperini, è finito al centro di una clamorosa dichiarazione arrivata dalla Turchia.

A confermare l’accelerazione del Fenerbahçe è stato Fabrizio Romano, che ha riportato le parole di Hakan Safi, candidato alla presidenza del club di Istanbul. Un annuncio destinato a far discutere e ad agitare ulteriormente il mercato attorno all’ex Manchester United. “Abbiamo raggiunto un accordo con Mason Greenwood. Il contratto è pronto fino al giugno 2030 nel caso in cui dovessi vincere le elezioni”, ha dichiarato Safi. Parole che certificano il forte inserimento del Fenerbahçe nella corsa all’attaccante inglese e che confermano come il club turco stia cercando di anticipare la concorrenza in vista della prossima stagione.

La situazione, però, è tutt’altro che definita. L’eventuale accordo tra Safi e Greenwood sarebbe infatti subordinato all’esito delle elezioni presidenziali del Fenerbahçe. Solo in caso di vittoria del candidato turco l’operazione potrebbe realmente entrare nella fase conclusiva. Nel frattempo la Roma continua a monitorare con attenzione gli sviluppi della vicenda. Gasperini considera Greenwood il rinforzo ideale per il suo nuovo attacco e il club giallorosso resta in contatto con l’entourage del giocatore, pur dovendo fare i conti con le elevate richieste economiche del Marsiglia.

I francesi continuano infatti a valutare il cartellino dell’inglese intorno ai 50 milioni di euro, cifra che rappresenta il principale ostacolo per tutte le pretendenti. Ma Safi non sembra avere dubbi: “Siamo pronti a pagare il prezzo richiesto dal Marsiglia”. Le prossime ore potrebbero quindi risultare decisive. Da una parte il Fenerbahçe prova a sfruttare la campagna elettorale per lanciare un segnale forte al proprio ambiente, dall’altra la Roma osserva e aspetta, pronta a capire se esistano ancora margini per portare Greenwood nella Capitale. Una cosa, però, appare certa: il futuro dell’attaccante inglese è destinato a essere uno dei temi più caldi dell’estate.

Redazione Giallorossi.net