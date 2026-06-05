FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 5 giugno 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Greenwood, il Fenerbahce accelera: incontro con l’entourage

Il Fenerbahce prova a prendere vantaggio nella corsa a Mason Greenwood. Secondo il giornalista turco Yagiz Sabuncoglu, alcuni membri del consiglio di amministrazione di Hakan Safi, candidato alla presidenza del club, hanno incontrato in Inghilterra l’entourage dell’attaccante del Marsiglia. Si prova a strappare un accordo con il calciatore prima di trattare col Marsiglia.

Ore 8:10 – D’Amico, oggi l’ufficialità: pronta la richiesta di deroga

La Roma attende nelle prossime ore l’ufficializzazione di Tony D’Amico come nuovo direttore sportivo. Secondo Il Messaggero, il club giallorosso chiederà una deroga all’Assemblea di Lega in programma a Parma per consentire al dirigente di operare immediatamente, senza dover attendere il 1° luglio come previsto dal regolamento. (Il Messaggero)

Ore 7:45 – Falcao: “Il gol di Turone fu uno scandalo”

Paulo Roberto Falcao ha ricordato gli anni condivisi con Carlo Ancelotti alla Roma, elogiandone le qualità in campo e la successiva crescita in panchina: “Quando giocavamo insieme non avrei mai detto che avrebbe fatto l’allenatore”. Il brasiliano individua in Arrigo Sacchi e soprattutto in Nils Liedholm le principali fonti d’ispirazione del tecnico: “Carlo ha tanto di Liedholm: calma, ironia, carisma e leggerezza”. Immancabile anche il riferimento al gol annullato a Turone: “Ci penso ancora, certe notti non riesco a dormire. Fu uno scandalo”. (Gazzetta dello Sport)

Ore 7:00 – De Falchi, il ricordo della Curva Sud

A trentasette anni dalla morte di Antonio De Falchi, i tifosi della Roma si sono ritrovati a Torre Maura, sotto l’abitazione della sua famiglia, per rendergli omaggio. I gruppi della Curva Sud hanno ridipinto il cuore giallorosso sull’asfalto e il manifesto dedicato ad Antonio, esponendo anche uno striscione con la scritta: “Perpetuamente Antonio con noi”. Un ricordo che continua a vivere nel cuore del popolo romanista.

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