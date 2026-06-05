LIVE! Sorteggio calendario Serie A 2026-2027: sarà Roma-Fiorentina alla prima. Avvio complicato, primo derby a dicembre

Alle ore 18:30, dal prestigioso Teatro Regio di Parma, andrà in scena la presentazione ufficiale del calendario del campionato 2026/2027 nell’ambito del Festival della Serie A. Le venti squadre della massima serie scopriranno il proprio cammino stagione, giornata dopo giornata, in un’annata che si preannuncia particolarmente affascinante.

Riflettori puntati naturalmente sulla Roma di Gian Piero Gasperini, chiamata a confermarsi ai vertici del calcio italiano dopo il ritorno in Champions League, ma anche sull’Inter campione d’Italia guidata da Cristian Chivu e sulle altre big che puntano a interrompere il dominio nerazzurro. Anche per questa stagione sarà confermato il calendario asimmetrico: il girone di ritorno non seguirà infatti lo stesso ordine di quello d’andata. Attenzione inoltre ai derby, che non potranno essere collocati né alla prima né all’ultima giornata, e alle esigenze delle squadre impegnate nelle coppe europee, che influenzeranno la composizione del calendario.

Da Parma prenderà forma il campionato che scatterà nel weekend del 22-23 agosto e che si concluderà il 29-30 maggio 2027. Chi affronterà la Roma all’esordio? Quando arriveranno i derby contro la Lazio? E quali saranno gli incroci più attesi della stagione? Segui con noi la diretta del sorteggio e tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul calendario della Serie A 2026/2027.

LA CRONACA LIVE DEL SORTEGGIO

Ore 18:50 – Questo il calendario della Roma sorteggiato in diretta:

1a giornata: Roma-Fiorentina

2a giornata: Lecce-Roma

3a giornata: Roma-Atalanta

4a giornata: Torino-Roma

5a giornata: Roma-Inter

6a giornata: Como-Roma

7a giornata: Roma-Genoa

8a giornata: Napoli-Roma

9a giornata: Roma-Cagliari

10a giornata: Udinese-Roma

11a giornata: Roma-Sassuolo

12a giornata: Parma-Roma

13a giornata: Roma-Monza

14a giornata: Bologna-Roma

15a giornata: Lazio-Roma (13 dicembre)

16a giornata: Roma-Juventus

17a giornata: Roma-Frosinone

18a giornata: Venezia-Roma

19a giornata: Roma-Milan

20a giornata: Atalanta-Roma

21a giornata: Roma-Udinese

22a giornata: Monza-Roma

23a giornata: Roma-Torino

24a giornata: Roma-Parma

25a giornata: Sassuolo-Roma

26a giornata: Roma-Venezia

27a giornata:

28a giornata:

Ore 18:45 – Sarà Roma-Fiorentina alla prima giornata di campionato.

Questa la prima giornata completa:

Atalanta-Sassuolo

Bologna-Lazio

Frosinone-Juventus

Genoa-Napoli

Inter-Monza

Parma-Cagliari

Roma-Fiorentina

Torino-Milan

Udinese-Como

Venezia-Lecce

Ore 18:40 – Vengono presentati i vari ospiti e lo sponsor della Serie A, manca ancora qualche minuti al via del sorteggio.

Ore 18:30 – Al via l’evento: si parte con la presentazione del nuovo campionato. Tra pochi minuti il sorteggio della prima giornata, poi via via tutte le altre.

Ore 18:20 – Dieci minuti all’inizio dell’evento.

IN AGGIORNAMENTO…

Redazione Giallorossi.net