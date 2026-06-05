LIVE! Sorteggio calendario Serie A 2026-2027: sarà Roma-Fiorentina alla prima. Avvio complicato, primo derby a dicembre

Alle ore 18:30, dal prestigioso Teatro Regio di Parma, andrà in scena la presentazione ufficiale del calendario del campionato 2026/2027 nell’ambito del Festival della Serie A. Le venti squadre della massima serie scopriranno il proprio cammino stagione, giornata dopo giornata, in un’annata che si preannuncia particolarmente affascinante.
Riflettori puntati naturalmente sulla Roma di Gian Piero Gasperini, chiamata a confermarsi ai vertici del calcio italiano dopo il ritorno in Champions League, ma anche sull’Inter campione d’Italia guidata da Cristian Chivu e sulle altre big che puntano a interrompere il dominio nerazzurro. Anche per questa stagione sarà confermato il calendario asimmetrico: il girone di ritorno non seguirà infatti lo stesso ordine di quello d’andata. Attenzione inoltre ai derby, che non potranno essere collocati né alla prima né all’ultima giornata, e alle esigenze delle squadre impegnate nelle coppe europee, che influenzeranno la composizione del calendario.
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Da Parma prenderà forma il campionato che scatterà nel weekend del 22-23 agosto e che si concluderà il 29-30 maggio 2027. Chi affronterà la Roma all’esordio? Quando arriveranno i derby contro la Lazio? E quali saranno gli incroci più attesi della stagione? Segui con noi la diretta del sorteggio e tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul calendario della Serie A 2026/2027.
LA CRONACA LIVE DEL SORTEGGIO
Ore 18:50 – Questo il calendario della Roma sorteggiato in diretta:
1a giornata: Roma-Fiorentina
2a giornata: Lecce-Roma
3a giornata: Roma-Atalanta
4a giornata: Torino-Roma
5a giornata: Roma-Inter
6a giornata: Como-Roma
7a giornata: Roma-Genoa
8a giornata: Napoli-Roma
9a giornata: Roma-Cagliari
10a giornata: Udinese-Roma
11a giornata: Roma-Sassuolo
12a giornata: Parma-Roma
13a giornata: Roma-Monza
14a giornata: Bologna-Roma
15a giornata: Lazio-Roma (13 dicembre)
16a giornata: Roma-Juventus
17a giornata: Roma-Frosinone
18a giornata: Venezia-Roma
19a giornata: Roma-Milan
20a giornata: Atalanta-Roma
21a giornata: Roma-Udinese
22a giornata: Monza-Roma
23a giornata: Roma-Torino
24a giornata: Roma-Parma
25a giornata: Sassuolo-Roma
26a giornata: Roma-Venezia
27a giornata:
28a giornata:
Ore 18:45 – Sarà Roma-Fiorentina alla prima giornata di campionato.
Questa la prima giornata completa:
Atalanta-Sassuolo
Bologna-Lazio
Frosinone-Juventus
Genoa-Napoli
Inter-Monza
Parma-Cagliari
Roma-Fiorentina
Torino-Milan
Udinese-Como
Venezia-Lecce
Ore 18:40 – Vengono presentati i vari ospiti e lo sponsor della Serie A, manca ancora qualche minuti al via del sorteggio.
Ore 18:30 – Al via l’evento: si parte con la presentazione del nuovo campionato. Tra pochi minuti il sorteggio della prima giornata, poi via via tutte le altre.
Ore 18:20 – Dieci minuti all’inizio dell’evento.
IN AGGIORNAMENTO…
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Redazione Giallorossi.net
l’anno appena concluso é stato uno dei pochissimi nei quali non ci hanno bombardato di scontri diretti nelle ultime partite, non succedeva da tanto tempo. Vedrete che da ora tornerà tutto alla normalità e ci rimetteranno tutte le partite peggiori proprio nei momenti clou della stagione, dalla fase a eliminazione diretta in Europa fino a fine campionato
ma sono gli stessi che ci avrebbero fatto fuori dalla lotta Champions mandando la Juve e il Milan in quanto strisciate del Nord?
❤️🧡💛
Al momento non mi sembra, le prime 10 giornate sono assurde…..
Più che sulla successione delle partite, a me interessa sapere a che ora giocherà la Roma.
Sono sicuro che le prime partite le farà tutte a mezzogiorno o alle 3 del pomeriggio col caldo tropicale, come accade da anni e anni. La mia è una battaglia vana, alla Don Chisciotte. Un giorno qualcuno che sta dentro la Roma se ne accorgerà e farà qualcosa. Forse.
Inizio col botto!!
Una cosa volevo sapere qualcuno mi sa dire chi c’era a Parma a rappresentare la nostra AS ROMA
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.