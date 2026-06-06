Roma su Vlasic, è un’idea di Gasp

Non soltanto Greenwood, Paixão, Nusa o Tzolis. Nelle idee della nuova Roma targata Gian Piero Gasperini c’è spazio anche per un profilo diverso, meno mediatico ma perfettamente aderente alle richieste del tecnico. È quello di Nikola Vlasic, trequartista del Torino che nelle ultime ore è tornato con forza nei radar giallorossi.

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il nazionale croato rappresenta uno dei giocatori maggiormente apprezzati da Gasperini. Non si tratta di una semplice suggestione dell’ultimo momento, ma di un gradimento che affonda le proprie radici negli anni passati, quando il tecnico lo aveva già individuato come un profilo ideale per il suo calcio.

Del resto, Vlasic possiede molte delle caratteristiche che Gasperini considera imprescindibili. Qualità tecnica, capacità di incidere negli ultimi metri, ma soprattutto disponibilità al sacrificio. Un calciatore capace di alternare giocate offensive a un importante lavoro senza palla, tra pressing, recuperi e coperture preventive. È proprio questo mix di talento e intensità ad aver attirato l’attenzione dell’allenatore giallorosso, impegnato insieme alla società nella costruzione di una squadra più aggressiva, dinamica e competitiva in vista del ritorno in Champions League.

I contatti diretti tra i club non sono ancora partiti e gran parte delle operazioni di mercato resta inevitabilmente congelata in attesa dell’annuncio ufficiale di Tony D’Amico come nuovo direttore sportivo. Questo però non significa che il lavoro si sia fermato. Gli intermediari continuano a muoversi sottotraccia e il nome di Vlasic resta ben evidenziato nelle liste dei possibili rinforzi per la trequarti.

Fonte: Corriere dello Sport