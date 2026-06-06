Ndicka nel mirino di De Zerbi: il Tottenham ci prova, la Roma alza il muro

Tra le possibili uscite eccellenti dell’estate romanista, il nome di Evan Ndicka continua a occupare un posto di primo piano. Non perché la Roma voglia privarsene a tutti i costi, ma perché il difensore ivoriano rappresenta uno dei pochi giocatori in grado di garantire una plusvalenza pesante senza impoverire eccessivamente il bilancio.

Ed è proprio per questo che attorno al centrale giallorosso iniziano a muoversi diversi club europei. L’ultimo in ordine di tempo è il Tottenham, dove Roberto De Zerbi sta disegnando la squadra del futuro e avrebbe individuato in Ndicka uno dei rinforzi ideali per la propria retroguardia.

Secondo il Corriere della Sera, l‘allenatore italiano apprezza particolarmente il difensore della Roma e lo considera un profilo perfetto per guidare la linea arretrata degli Spurs. Un interesse che si aggiunge a quello già manifestato dall’Inter nelle scorse settimane.La situazione, però, è meno semplice di quanto possa apparire. A Trigoria nessuno ha intenzione di mettere Ndicka sul mercato con il cartello del prezzo al collo. Anzi. Gasperini lo considera uno dei pilastri su cui costruire la nuova Roma e preferirebbe evitare qualsiasi rivoluzione nel reparto difensivo.

Non è un caso che il tecnico abbia immediatamente individuato nell’ivoriano uno degli uomini chiave della sua squadra, apprezzandone forza fisica, affidabilità e capacità di interpretare più ruoli all’interno della linea difensiva. Per questo motivo la Roma non apre a sconti. Chi vuole Ndicka deve partire da una base di almeno 35 milioni di euro, cifra che il club considera congrua per uno dei protagonisti della stagione appena conclusa.

C’è poi un altro elemento che gioca a favore dei giallorossi: la Champions League. Il ritorno nell’élite del calcio europeo rappresenta un fattore importante anche per il giocatore, che vede nella Roma una squadra in crescita e pronta a misurarsi nuovamente ai massimi livelli continentali. Il Tottenham osserva, De Zerbi spinge e il mercato resta aperto a ogni scenario. Ma al momento il messaggio che arriva da Trigoria è chiaro: Ndicka può partire soltanto davanti a un’offerta impossibile da ignorare. Altrimenti resterà uno dei punti fermi della Roma che verrà.

Fonte: Corriere della Sera