D’Amico-Roma, altro rinvio: ecco perché l’annuncio non arriva e cosa cambia sul mercato

L’attesa continua. Tony D’Amico è destinato a diventare il nuovo direttore sportivo della Roma, ma l’annuncio ufficiale continua a slittare. Una situazione che non mette in discussione l’esito finale dell’operazione, ma che sta inevitabilmente rallentando una serie di dossier considerati prioritari a Trigoria.

Secondo quanto riferisce Il Messaggero, il nodo resta quello della risoluzione contrattuale tra D’Amico e l’Atalanta. Dietro la definizione di “motivi burocratici” si nasconde in realtà una questione economica ancora da sistemare. Il dirigente avrebbe dovuto rinunciare a una parte delle mensilità residue del proprio contratto con il club bergamasco, ma la trattativa per trovare un accordo definitivo non si è ancora conclusa.

D’Amico confidava in una soluzione più rapida, forte degli ottimi rapporti costruiti negli anni con la proprietà nerazzurra. A rallentare il percorso, però, sarebbe stata la posizione dell’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, poco incline a facilitare il passaggio del dirigente alla Roma. Nel frattempo il club giallorosso resta spettatore interessato di una trattativa che coinvolge direttamente D’Amico e la società bergamasca. E proprio questo ritardo sta producendo conseguenze concrete sul lavoro quotidiano.

La mancata definizione dell’accordo non ha infatti consentito alla Roma di richiedere durante l’ultima Assemblea di Lega la deroga necessaria per permettere a D’Amico di operare immediatamente come direttore sportivo. Senza quel passaggio, il nuovo dirigente non potrà esercitare ufficialmente tutte le sue funzioni prima del 1° luglio. Potrà lavorare dietro le quinte, confrontarsi con Gasperini, dialogare con procuratori e calciatori e portare avanti le trattative per rinnovi e mercato, ma non avrà potere di firma né potrà formalizzare offerte scritte ai club.

Per gli aspetti operativi continuerà quindi a essere il CFO Morrow a garantire la continuità amministrativa del club. L’annuncio ufficiale, atteso inizialmente in settimana, dovrebbe arrivare a questo punto all’inizio della prossima, probabilmente lunedì. Da quel momento D’Amico potrà iniziare a lavorare concretamente sulla nuova Roma, pur dovendo attendere il definitivo via libera burocratico per assumere tutti i poteri previsti dal ruolo.

Una situazione paradossale, ma che non modifica i piani del club. Le priorità restano le stesse: chiudere i rinnovi di Dybala, Pellegrini e Celik, gestire il capitolo plusvalenze entro il 30 giugno e accelerare sulle operazioni richieste da Gasperini per rinforzare la rosa in vista della Champions League. Il tempo stringe, il mercato entra nel vivo e a Trigoria aspettano soltanto che il semaforo diventi definitivamente verde.

Fonte: Il Messaggero