Fenerbahce e Atletico all’assalto di Greenwood. La Roma prepara il piano B: c’è Paixao

Mason Greenwood resta il grande sogno della Roma, ma la strada che porta all’attaccante del Marsiglia si fa ogni giorno più affollata. Nelle ultime ore, infatti, sul talento inglese sono piombate con forza due concorrenti di primo piano: il Fenerbahçe e l’Atletico Madrid. A Trigoria continuano a considerarlo la priorità assoluta per rinforzare l’attacco di Gian Piero Gasperini, ma il tempo stringe e la concorrenza aumenta. Per questo la dirigenza giallorossa è chiamata ad accelerare se vuole davvero regalare al nuovo allenatore il giocatore che considera ideale per compiere il definitivo salto di qualità.

Dalla Turchia è arrivato un segnale molto forte. Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahçe, ha infatti annunciato pubblicamente di aver raggiunto un accordo con Greenwood. Le elezioni del club di Istanbul si terranno proprio in questo fine settimana e il dirigente ha utilizzato l’immagine dell’attaccante inglese anche durante la presentazione della propria candidatura. “Greenwood ha accettato la nostra offerta e ora siamo pronti a pagare il prezzo del cartellino richiesto dal Marsiglia“, ha dichiarato Safi.

A convincere il giocatore sarebbe stata soprattutto la proposta economica. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Turchia, il Fenerbahçe sarebbe pronto a garantire all’inglese uno stipendio compreso tra i 6,5 e i 7 milioni di euro a stagione, cifre superiori rispetto ai circa 4,5 milioni messi sul tavolo dalla Roma. Nelle ultime ore, inoltre, Greenwood ha iniziato a seguire Safi sui social network, particolare che ha ulteriormente alimentato le voci.

Ma la minaccia più pericolosa potrebbe arrivare dalla Spagna. Diego Simeone segue Greenwood da tempo, fin dai giorni della sua esperienza al Getafe. Il tecnico argentino avrebbe individuato nell’inglese il profilo ideale per aumentare qualità, imprevedibilità e peso offensivo dell’Atletico Madrid. Il Cholo conosce bene il giocatore e lo apprezza da anni. Già durante la sua parentesi nella Liga, Greenwood aveva attirato l’attenzione dell’allenatore rojiblanco, che ora sarebbe pronto a tornare alla carica per portarlo nella capitale spagnola.

Di fronte a questo scenario, la Roma continua a giocarsi la carta Gasperini. A Trigoria sono convinti che il progetto tecnico del nuovo allenatore possa rappresentare un elemento decisivo nella scelta del calciatore. Il tecnico piemontese garantirebbe infatti a Greenwood un calcio offensivo, aggressivo e costruito per valorizzare al massimo le sue caratteristiche. Nel frattempo, però, il club giallorosso non vuole farsi trovare impreparato. Se la pista Greenwood dovesse complicarsi definitivamente, esiste già un’alternativa concreta.

Si tratta di Igor Paixão, altro giocatore che milita nel Marsiglia e che la Roma segue da tempo. L’esterno brasiliano era già finito nei radar giallorossi ai tempi del Feyenoord, soprattutto dopo le sfide europee contro la Roma tra il 2023 e il 2024, quando riuscì anche a colpire la squadra capitolina con due reti.

Paixão piace molto anche a Gasperini. L’allenatore lo aveva indicato all’Atalanta già nella scorsa stagione come possibile sostituto di Ademola Lookman. Il Marsiglia lo acquistò per circa 30 milioni di euro e oggi lo valuta non meno di 35 milioni. La priorità resta Greenwood. Ma mentre il mercato entra nel vivo, a Trigoria sanno bene che il tempo delle attese sta per finire.

Fonte: La Gazzetta dello Sport