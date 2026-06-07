Calciomercato, per Ruggeri possibile ritorno in Serie A: ipotesi Roma

Matteo Ruggeri potrebbe tornare presto a essere un nome spendibile per il mercato italiano. L’esterno mancino classe 2002, trasferitosi all’Atletico Madrid dopo la crescita e l’esplosione sotto la guida di Gian Piero Gasperini all’Atalanta, potrebbe infatti lasciare la Spagna già dopo una sola stagione.

A rilanciare l’indiscrezione è il giornalista Ekrem Konur, secondo il quale il futuro del laterale italiano sarebbe strettamente legato alle prossime mosse di mercato del club madrileno. L’Atletico, infatti, sta seguendo con attenzione Marc Cucurella e un eventuale affondo per l’esterno del Chelsea potrebbe spalancare le porte alla cessione di Ruggeri.

Il giocatore vedrebbe di buon occhio un ritorno in Serie A, campionato nel quale si è imposto come uno dei migliori interpreti del ruolo prima del trasferimento in Liga. Inevitabile, a questo punto, che il suo nome venga accostato anche alla Roma. Ruggeri conosce infatti molto bene Gasperini, tecnico che ne ha accompagnato la crescita a Bergamo e che lo ha trasformato in un elemento importante dell’Atalanta. Un rapporto professionale solido che potrebbe rappresentare un fattore da non sottovalutare.

Al momento, però, la pista non sembra particolarmente calda. Secondo quanto riferito da Konur, le priorità della Roma sarebbero orientate verso altri profili per il rafforzamento delle corsie esterne d’attacco. I giallorossi stanno infatti lavorando soprattutto sugli esterni offensivi e su altre situazioni considerate più urgenti in questa fase del mercato.

Questo non significa che il nome di Ruggeri sia destinato a uscire definitivamente dai radar di Trigoria. Anzi. Le sue caratteristiche tecniche e la perfetta conoscenza delle richieste di Gasperini lo rendono un profilo particolarmente interessante, soprattutto qualora dovessero cambiare gli scenari sulle fasce nelle prossime settimane. Per ora si tratta soprattutto di una situazione da monitorare. Ma il possibile ritorno in Italia dell’ex Atalanta potrebbe presto trasformarsi in una delle opportunità più intriganti del mercato estivo.

Fonte: Ekrem Konur