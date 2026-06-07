Facebook RSS X

Calciomercato, per Ruggeri possibile ritorno in Serie A: ipotesi Roma

1
123

Matteo Ruggeri potrebbe tornare presto a essere un nome spendibile per il mercato italiano. L’esterno mancino classe 2002, trasferitosi all’Atletico Madrid dopo la crescita e l’esplosione sotto la guida di Gian Piero Gasperini all’Atalanta, potrebbe infatti lasciare la Spagna già dopo una sola stagione.

A rilanciare l’indiscrezione è il giornalista Ekrem Konur, secondo il quale il futuro del laterale italiano sarebbe strettamente legato alle prossime mosse di mercato del club madrileno. L’Atletico, infatti, sta seguendo con attenzione Marc Cucurella e un eventuale affondo per l’esterno del Chelsea potrebbe spalancare le porte alla cessione di Ruggeri.

Il giocatore vedrebbe di buon occhio un ritorno in Serie A, campionato nel quale si è imposto come uno dei migliori interpreti del ruolo prima del trasferimento in Liga. Inevitabile, a questo punto, che il suo nome venga accostato anche alla Roma. Ruggeri conosce infatti molto bene Gasperini, tecnico che ne ha accompagnato la crescita a Bergamo e che lo ha trasformato in un elemento importante dell’Atalanta. Un rapporto professionale solido che potrebbe rappresentare un fattore da non sottovalutare.

Al momento, però, la pista non sembra particolarmente calda. Secondo quanto riferito da Konur, le priorità della Roma sarebbero orientate verso altri profili per il rafforzamento delle corsie esterne d’attacco. I giallorossi stanno infatti lavorando soprattutto sugli esterni offensivi e su altre situazioni considerate più urgenti in questa fase del mercato.

Questo non significa che il nome di Ruggeri sia destinato a uscire definitivamente dai radar di Trigoria. Anzi. Le sue caratteristiche tecniche e la perfetta conoscenza delle richieste di Gasperini lo rendono un profilo particolarmente interessante, soprattutto qualora dovessero cambiare gli scenari sulle fasce nelle prossime settimane. Per ora si tratta soprattutto di una situazione da monitorare. Ma il possibile ritorno in Italia dell’ex Atalanta potrebbe presto trasformarsi in una delle opportunità più intriganti del mercato estivo.

LEGGI ANCHE – Wesley, infortunio e lacrime in amichevole col Brasile. Ancelotti: “Siamo preoccupati”

Fonte: Ekrem Konur

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
🟡🔴 Scegli tu cosa leggere Aggiungi Giallorossi.net alle Fonti Preferite di Google per vedere più spesso news ed esclusive sulla Roma. → AGGIUNGICI
Articolo precedenteCalciomercato Roma, è Paixao l’alternativa a Greenwood: avviati i contatti esplorativi – VIDEO!

1 commento

  2. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome

Facebook RSS X
Giallorossi.net è una testata giornalistica iscritta al n. 124/2021 del Registro Stampa del Tribunale di Roma, 23 giugno 2021.

Change privacy settings