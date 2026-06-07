Calciomercato Roma, è Paixao l’alternativa a Greenwood: avviati i contatti esplorativi – VIDEO!

Mason Greenwood resta il primo nome sulla lista di Gian Piero Gasperini, ma la Roma continua a muoversi anche su piste alternative. E tra queste sta tornando con forza quella che porta a Igor Paixao, esterno offensivo brasiliano che il club giallorosso segue ormai da diverso tempo.

Non si tratta infatti di un interesse nato nelle ultime settimane. Già quando il giocatore vestiva la maglia del Feyenoord, la Roma aveva effettuato alcuni sondaggi per capire margini e condizioni di un eventuale trasferimento nella Capitale. Alla fine, però, fu il Marsiglia ad anticipare la concorrenza, investendo oltre 30 milioni di euro per assicurarsi il talento brasiliano.

Adesso lo scenario potrebbe riaprirsi. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la Roma continua a considerare Paixao un profilo estremamente interessante e avrebbe già effettuato un primo contatto esplorativo per raccogliere informazioni sulla situazione del giocatore. L’esterno brasiliano piace per caratteristiche tecniche e tattiche. Velocità, capacità di saltare l’uomo, imprevedibilità e duttilità offensiva sono qualità che si sposano perfettamente con il calcio che Gasperini vuole costruire nella sua nuova avventura giallorossa.

Non a caso il suo nome compare stabilmente nelle liste preparate dalla dirigenza per rinforzare il reparto offensivo. Al momento, però, resta una soluzione alternativa rispetto a Greenwood, che continua a rappresentare la priorità assoluta del club. La trattativa per l’inglese del Marsiglia rimane complessa sia per i costi dell’operazione sia per la concorrenza internazionale. Per questo motivo la Roma sta mantenendo aperte più opzioni, pronta a cambiare strategia qualora l’affare principale dovesse complicarsi ulteriormente.



Fonte: Matteo Moretto – canale YouTube Fabrizio Romano