FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 7 giugno 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:30 – Niente Scamacca, scartato Pinamonti

Roma alla ricerca di un vice Malen: Gianluca Scamacca non è un’opzione, mentre è stato scartato Pinamonti offerto dall’agente Riso. Sulla sinistra fari puntati su Obrador che non verrà riscattato dal Torino: costa dieci milioni. (Il Messaggero)

Ore 9:20 – Vlasic piace a Gasp, ma il Torino vuole blindarlo

Nikola Vlasic è tra i profili seguiti dalla Roma per rinforzare la trequarti dopo una stagione da 9 gol e 5 assist con il Torino. Gasperini apprezza molto il fantasista croato, ma strapparlo ai granata non sarà semplice: il club piemontese lo considera un punto fermo e sta valutando un rinnovo con adeguamento dell’ingaggio. Per il momento ogni discorso è rinviato a dopo il Mondiale, competizione che potrebbe aumentare ulteriormente il valore del giocatore. (Tuttosport)

Ore 8:00 – Totti: “La Champions? Non me l’aspettavo”

Da Istanbul, Francesco Totti ha elogiato il finale di stagione della Roma e la qualificazione in Champions League: “Non pensavo potesse arrivare tra le prime quattro, anche perché fino alla fine non dipendeva solo da lei. È stata brava a sfruttare l’occasione”. L’ex capitano ha poi scherzato sull’arrivo di Gattuso alla Lazio: “Ci vedremo a Roma, ma parleremo anche di altro”. (Il Messaggero)

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