Greewood-Roma, ora si può. E sul tavolo c’è anche Paixao

Mason Greenwood torna a essere un obiettivo sempre più concreto per la Roma. La giornata di ieri ha infatti segnato una svolta importante nella corsa all’attaccante inglese del Marsiglia, con le elezioni del Fenerbahçe che hanno cambiato gli equilibri di una trattativa destinata ad animare buona parte dell’estate giallorossa.

La sconfitta di Hakan Safi nella corsa alla presidenza del club turco ha infatti fatto saltare quello che sembrava essere il principale ostacolo sulla strada della Roma. Proprio Safi, durante la campagna elettorale, aveva annunciato pubblicamente un accordo con Greenwood fino al 2030, avvicinando sensibilmente il giocatore alla Super Lig. Con la vittoria di Aziz Yildirim, però, lo scenario è cambiato radicalmente e la pista Fenerbahçe si è improvvisamente raffreddata.

A Trigoria la notizia è stata accolta con interesse. Greenwood resta infatti la prima scelta di Gian Piero Gasperini per rinforzare il reparto offensivo. Il tecnico considera l’inglese il profilo ideale per alzare il livello qualitativo dell’attacco giallorosso grazie alla sua capacità di creare superiorità numerica, saltare l’uomo e incidere sia in zona gol che nell’ultimo passaggio. Adesso la Roma può tornare a concentrarsi sul vero nodo della questione: il Marsiglia. Il club francese continua a chiedere 50 milioni di euro più 5 di bonus per lasciar partire il proprio gioiello, una valutazione ritenuta troppo alta dalla dirigenza romanista.

I giallorossi sono però convinti che esistano margini di trattativa. Le difficoltà economiche dell’OM sono note e la necessità di realizzare cessioni importanti potrebbe spingere i francesi ad abbassare le pretese nelle prossime settimane. Per questo motivo a Trigoria si attende soprattutto l’ufficializzazione di Tony D’Amico. Il nuovo direttore sportivo dovrebbe essere annunciato nei prossimi giorni e sarà proprio lui a prendere in mano il dossier Greenwood, avviando i primi contatti diretti con il Marsiglia per capire fino a dove sia possibile spingersi.

Nel frattempo continua a orbitare attorno alla Roma anche il nome di Igor Paixao. L’esterno brasiliano del Marsiglia piace da tempo al club giallorosso e soprattutto a Gasperini, che ne apprezza le caratteristiche tecniche e la capacità di giocare su entrambe le corsie offensive. Il suo nome è tornato d’attualità negli ultimi giorni e rappresenta una delle principali alternative a Greenwood.

Non è escluso, tuttavia, che la Roma possa ragionare anche su uno scenario più ambizioso. Paixao potrebbe infatti diventare parte di un discorso più ampio con il Marsiglia, considerando che i due giocatori militano nello stesso club. Un’operazione economicamente molto impegnativa, ma che permetterebbe ai giallorossi di risolvere contemporaneamente il problema delle due corsie offensive richieste da Gasperini. Il brasiliano viene valutato circa 35 milioni di euro, una cifra simile a quella necessaria per arrivare a Crysencio Summerville del West Ham, altro profilo che continua a essere monitorato dalla Roma per la fascia sinistra.

Fonti: Il Messaggero, Gazzetta dello Sport, Leggo, Corriere dello Sport