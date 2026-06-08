Calciomercato Roma: anche Milan e Fiorentina interessate a Dovbyk

Artem Dovbyk è destinato a essere uno dei protagonisti del mercato in uscita della Roma. L’attaccante ucraino non rientra infatti tra i punti fermi del progetto tecnico di Gian Piero Gasperini e, dopo una stagione complicata tra infortuni e rendimento altalenante, il suo futuro sembra sempre più lontano dalla Capitale.

Nelle scorse ore dalla Turchia era emerso l’interesse del Trabzonspor, pronto a presentare un’offerta da circa 10 milioni di euro per il centravanti giallorosso. Una cifra che la Roma considera però insufficiente per sedersi al tavolo delle trattative. Non è escluso che il club turco possa tornare alla carica con una proposta più alta, ma al momento la distanza tra domanda e offerta resta significativa.

Intanto sul giocatore si starebbero muovendo anche altri club. Secondo quanto riferito dal giornalista turco Ekrem Konur, oltre al Trabzonspor anche Milan e Fiorentina starebbero monitorando con attenzione la situazione dell’attaccante ucraino. Due piste che riportano Dovbyk in Serie A e che potrebbero aumentare la concorrenza nelle prossime settimane.

In particolare il nome del centravanti sarebbe già transitato dalle parti di Milanello in passato. La scorsa estate, infatti, il suo profilo era stato accostato ai rossoneri nell’ambito dei movimenti che coinvolgevano anche Santiago Gimenez, in una fase di mercato particolarmente intensa tra Roma e Milan.

A Trigoria la linea è chiara: il club è disposto ad ascoltare offerte per Dovbyk, ma non intende svendere un giocatore acquistato appena un anno fa con un investimento importante. Molto dipenderà dalle proposte che arriveranno e dalla formula eventualmente presentata dai club interessati. Nel frattempo Gasperini e la dirigenza stanno lavorando per ridisegnare l’attacco giallorosso. L’eventuale cessione dell’ucraino potrebbe liberare spazio e risorse per gli innesti richiesti dal tecnico, che continua a spingere per rinforzi di alto livello sulle corsie offensive.

Redazione Giallorossi.net