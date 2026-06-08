“ON AIR!” – Rossi: “Friedkin spariti, Gasp va via se passano altri 10 giorni così”, Ferrazza: “Paixao? Buono, ma solo se arriva con Greenwood”, Petruzzi: “È D’Amico a dover risolvere con l’Atalanta, non la Roma”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Ancora non abbiamo un ds, incredibile. Leggo che D’Amico sarebbe bloccato dai problemi burocratici…ma quali problemi burocratici…cacciate i soldi…D’Amico deve prendere ancora dei soldi dall’Atalanta, e loro dicono: “Fatteli dare dalla Roma“. Da un punto di vista contrattuale è inappropriato. D’Amico non sblocca niente, deve sbloccarla la Roma, lui sta lì e dice: “Se mi volete, pagate“. Mi cominciano a parlare di un Gasperini abbastanza nervoso e deluso: a Trigoria sono spariti tutti. Lui è arrabbiato con la proprietà…Sono spariti un’altra volta: il ds non arriva, i rinnovi boh, le plusvalenze boh…tutto boh. E siamo all’8 giugno. Qua le cose sono due: o sono stupidi, che non capiscono, o sono arroganti. Tra le due cose non so quale sia peggio. Guardate che se passano altri dieci giorni così, Gasperini se ne va. E gli vuoi dare torto?…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “D’Amico con la Roma mi pare abbia già concluso l’accordo, che c’entra la Roma con i suoi problemi con l’Atalanta, sono cose sue personali che deve risolvere lui…E’ come quando la società tratta l’acquisto di un calciatore: parla con l’agente e trova l’accordo sul contratto, se poi quel giocatore ha delle pendenze col suo vecchio club, se la vede lui…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Su Greenwood ci sono una serie di congiunzioni astrali, non mi sembra che ci sia la fila per lui, speriamo bene. Wesley? Dispiace per il calciatore, ma fortunatamente non s’è fatto il crociato e sarà in ritiro con la Roma. D’altronde Wesley sono due anni che non si era mai fermato…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Leggo di Paixao, uno che ha fatto 24 gol in cinque anni, ma non scherziamo…Poi magari in Italia ne farà di più, ma non lo mettete in alternativa a Greenwood come colpo. Comunque ci dicono che Paixao non è nella lista di Gasperini…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Paixao e Greenwood possono arrivare insieme. Se te lo propongono, visti i buoni rapporti, potrebbe essere un bel colpo prendere tutti e due, sarebbero due ottimi arrivi. Wesley? Moralmente è un dispiacere, fare il Mondiale lo avrebbe portato a stare a mille. Mi dispiace tantissimo per lui, una brutta tegola. Per la Roma vediamo il positivo: ce l’avrai per il ritiro…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La Roma è andata oltre le sue possibilità arrivando terza. La delusione è stata il percorso europeo, ma al netto di tutto la stagione è stata molto positiva. E con la Champions penso che le cose cambieranno nella gestione europea, perchè Gasperini vorrà fare bella figura. Il desiderio più grande del mister, oltre agli esterni offensivi, è di lasciare intaccato il terzetto difensivo che conosce i suoi metodi e può dare garanzie lì dietro…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “La Roma dovrà costruire una rosa in grado di reggere il doppio impegno, devi avere doppioni che siano doppioni veri. Se vuoi reggere alla grande, devi avere una rosa piena come è stata l’Atalanta per tanti anni. Devi prendere non solo titolari forti, ma avere alternative vere. Altrimenti poi arrivi sempre a un punto della stagione dove devi fare delle scelte….”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “D’Amico? La Roma ha qualche cosetta da fare da qui al 30 giugno, prima diventa ufficiale e meglio è. Questa settimana sarà decisiva per i rinnovi contrattuali. Greenwood? I turchi ora escono di scena, e non è una concorrenza di poco conto. Mettendo fuori le squadre di Premier, la concorrenza si riduce a qualche club arabo. Se fosse vero che c’è stata un’offerta da 120 milioni penso che l’affare si sarebbe già chiuso. Se succederà, la trattativa si chiuderebbe in 5 minuti. Ma se il giocatore vuole restare in Europa, io credo che la Roma sia in corsa. A 40 milioni c’arriva, e se non c’è concorrenza è più facile arrivare a dama…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Vlasic, Brandt, Greenwood…sono giocatori che fanno al caso della Roma, sono tutti trequartisti, calciatori che giocano dietro le punte e Gasperini fa spesso cambi in attacco durante la partita, lì ci vuole abbondanza. Vlasic è un buon giocatore, ma non so se è in grado di poter fare quello che ha fatto al Torino quando si alza il livello. Greenwood è bravo, ma i prezzi sono fuori mercato per l’Italia. Per il resto, al momento sono solo nomi, ma la Roma cerca quel ruolo là…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Quei nomi che leggo sono nomi da Roma, non è che devi puntare solo nomi grossi…Vlasic ha fatto un eccellente campionato, ma sarà in grado di ripetersi in un club con altri obiettivi come la Roma? Non so se potrebbe esprimersi come ha fatto al Toro. Greenwood è abituato a battaglie diverse, ma sono giocatori che costano. Bisognerebbe chiedere al ds, ma in questo momento non c’è…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io spero che sottotraccia si stia lavorando per mettere insieme questi 40 milioni di plusvalenze, e bisogna capire bene quale può essere l’opzione migliore. Poi devi prendere due attaccanti e un terzino, inutile ripetere gli stessi nomi. Ti devi affidare al nuovo direttore sportivo, sperando che con l’allenatore abbia nel taschino un nome alla Malen…”

Redazione Giallorossi.net