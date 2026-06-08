Calciomercato Roma, dalla Francia: Greenwood ha riconsegnato le chiavi di casa, addio vicino

Mason Greenwood e il Marsiglia sembrano sempre più vicini alla separazione. L’attaccante inglese resta il grande sogno di mercato della Roma e, mentre Gasperini continua a indicarlo come la prima scelta per rinforzare il reparto offensivo, dalla Francia arriva un dettaglio che alimenta ulteriormente le voci sul suo futuro.

Secondo quanto riportato dal portale francese La Provence, Greenwood avrebbe infatti già riconsegnato le chiavi della sua abitazione situata nei pressi di Aix-en-Provence, la zona residenziale scelta dal calciatore durante la sua esperienza con l’Olympique Marsiglia. Un particolare che, da solo, non rappresenta una prova definitiva, ma che viene interpretato come un ulteriore segnale della possibile partenza dell’ex Manchester United nel corso di questa estate.

Del resto il Marsiglia ha bisogno di fare cassa. Il club francese è chiamato a sistemare i propri conti e Greenwood rappresenta senza dubbio il patrimonio tecnico ed economico più importante della rosa. Per questo motivo la società transalpina è pronta ad ascoltare offerte, pur partendo da una valutazione molto elevata: circa 55 milioni di euro. Una cifra che la Roma considera eccessiva ma che spera di poter abbassare nelle prossime settimane. A Trigoria sono convinti che le necessità economiche del Marsiglia possano favorire una trattativa e permettere di trovare un punto d’incontro più vicino alle possibilità del club giallorosso.

Nelle prossime ore è attesa anche l’ufficializzazione di Tony D’Amico come nuovo direttore sportivo. Sarà lui a prendere in mano i dossier più importanti del mercato giallorosso e quello legato a Greenwood è destinato a essere uno dei primi sul tavolo. Intanto dalla Francia arrivano indizi sempre più chiari. E la sensazione è che il futuro dell’inglese sia comunque destinato a essere lontano da Marsiglia.

Fonte: La Provence