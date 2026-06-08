Calciomercato Roma, Romano nel mirino della Fiorentina: pronta una prima offerta

Tra le possibili operazioni in uscita della Roma, a caccia di plusvalenze entro il 30 giugno, c’è anche quella che riguarda Alessandro Romano. Il centrocampista giallorosso, reduce dall’esperienza in prestito allo Spezia, è infatti finito nel mirino della Fiorentina, che sarebbe pronta a muoversi concretamente nelle prossime settimane.
Secondo quanto riportato da OneFootball, il club viola avrebbe individuato nel classe 2002 uno dei profili su cui puntare per il nuovo corso tecnico affidato a Fabio Grosso. La società toscana sta infatti lavorando alla costruzione di una rosa giovane e sostenibile, con particolare attenzione ai talenti in grado di crescere e valorizzarsi nel tempo. Per questo motivo la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Romano ed è pronta a presentare una proposta da circa 3 milioni di euro per convincere la Roma a lasciar partire il giocatore.
Arrivato nella Capitale nel 2022 dal Winterthur, il centrocampista ha compiuto un percorso di crescita graduale tra Primavera e prima squadra. Nel corso della scorsa stagione è riuscito anche a ritagliarsi un piccolo spazio con i grandi, collezionando alcune presenze ufficiali prima di trasferirsi in prestito allo Spezia nella seconda parte dell’annata. In Liguria Romano ha trovato continuità, mettendo insieme 19 presenze e un assist, accumulando esperienza importante in un campionato competitivo e attirando l’attenzione di diversi osservatori.
Il suo contratto con la Roma scade nel giugno del 2027, ma il futuro resta da definire. A Trigoria sono in corso valutazioni sulla soluzione migliore per il ragazzo, tra una possibile permanenza, un nuovo prestito o una cessione definitiva che consentirebbe al club di realizzare una plusvalenza. La Fiorentina osserva con interesse ed è pronta a passare all’azione. Nelle prossime settimane potrebbero arrivare sviluppi concreti su una trattativa che, al momento, è ancora nelle fasi iniziali.
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Redazione Giallorossi.net
romano + Dyobik 15 milioni = Mosise kean ed è nostro
nn scherziamo
sto ragazzo è un predestinato
ho letto 3 mln che è un insulto
il futuro è suo e deve entrare nelle rotazioni.
poi se vogliono,30 mln e forse inizia la trattativa
mio parere
mi dispiacerebbe vederlo ma non possiamo tenerli tutti.
io direi 4M più il 30% della futura plusvalenza.
se non lo vedi devi rinnovarlo assolutamente se no lo perdi a zero.
forza Roma
3 milioni e’ una offerta da purciari .. lascia perde ..
Ripeto, non svendiamo i giovani promettenti della primavera.
Sangarè in un sito che scova talenti è tra le “Hidden Gems”.
Potrebbe diventare il nuovo Ndicka e noi l’abbiamo venduto a 4M.
giovani e uitaliani? ma se è svizzero…
rischiare di perdere per 2 spicci un potenziale talento non lo farei
Tocca per forza regalarli i nostri giocatori anche a squadre italiane?
Il ragazzo è un buon prospetto ma non mi sembra ancora pronto. Sarebbe un peccato perderlo ma non possiamo tenere tutti.
Appare sempre più importante l’under 23.
3 milioni? hahahahahaahahha ma per favore..hahahaha qiesto e’ un bel centrocampista..
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.