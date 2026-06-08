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Calciomercato, club di Champions sulle sue tracce di Dovbyk: la Roma aspetta offerte – VIDEO!

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Il futuro di Artem Dovbyk sembra sempre più lontano dalla Roma. L’attaccante ucraino non è considerato un elemento centrale del nuovo progetto tecnico di Gian Piero Gasperini e potrebbe lasciare Trigoria già nelle prossime settimane.

A rilanciare l’indiscrezione è Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Secondo il giornalista, diversi club stranieri che prenderanno parte alla prossima Champions League hanno messo gli occhi sul centravanti giallorosso e avrebbero già avviato i primi contatti con il suo entourage per sondare la disponibilità a un trasferimento.

La stagione dell’ucraino è stata fortemente condizionata dai problemi fisici che ne hanno limitato continuità e rendimento. Un’annata complicata che non ha permesso all’attaccante di provare a convincere Gasperini. Il tecnico giallorosso ha idee ben precise per il reparto offensivo del futuro e Dovbyk, al momento, non sembra rientrare tra i profili considerati indispensabili. Per questo motivo il club è disposto ad ascoltare eventuali proposte che dovessero arrivare nelle prossime settimane.

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Redazione Giallorossi.net

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