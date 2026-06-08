Ferguson saluta la Roma: “Gli infortuni fanno parte del gioco. Grazie a tutti, vi auguro il meglio”

L’avventura di Evan Ferguson con la maglia della Roma è ufficialmente terminata. L’attaccante irlandese ha affidato ai propri canali social il messaggio d’addio al club giallorosso e ai tifosi, confermando la conclusione della sua esperienza nella Capitale.

Attraverso un video pubblicato su Instagram, Ferguson ha voluto ringraziare la società, i compagni di squadra e i sostenitori romanisti per il sostegno ricevuto durante i mesi trascorsi a Trigoria. “Nessuno vuole che il proprio percorso finisca prima del tempo, ma gli infortuni fanno parte del gioco“, ha dichiarato il centravanti, facendo riferimento ai problemi fisici che ne hanno condizionato l’avventura in giallorosso. Il giocatore ha poi rivolto un pensiero alla Roma e ai suoi tifosi: “Grazie a tutti alla Roma e ai tifosi per il supporto ricevuto negli ultimi mesi. Auguro ai miei compagni di squadra e a tutto il club il meglio per il futuro. Forza Roma”.

Arrivato con grandi aspettative, Ferguson non è riuscito a trovare continuità a causa dei numerosi problemi fisici che ne hanno limitato pesantemente il rendimento e il minutaggio. Una parentesi breve e sfortunata che si conclude quindi con il saluto ufficiale del giocatore. Per la Roma si apre ora la ricerca di nuovi rinforzi offensivi in vista della prossima stagione, mentre Ferguson si prepara a iniziare una nuova fase della propria carriera lontano dalla Capitale.

Redazione Giallorossi.net