FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 8 giugno 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Wesley ko ma ok per il ritiro

Brutta notizia per Wesley, costretto a rinunciare al Mondiale con il Brasile dopo l’infortunio rimediato nell’amichevole contro l’Egitto. Gli esami hanno evidenziato una lesione all’adduttore della coscia sinistra che lo terrà fermo per circa un mese. Per la Roma, però, c’è anche un risvolto positivo: l’esterno sarà disponibile fin dal primo giorno del ritiro estivo del 13 luglio, senza ritardi legati agli impegni internazionali. (La Repubblica)

Ore 8.20 – Dybala-Roma, accordo sempre più vicino

Proseguono i contatti tra la Roma e l’entourage di Paulo Dybala per il rinnovo del contratto. Secondo Il Tempo, dopo il rifiuto della prima proposta, il club avrebbe leggermente aumentato l’offerta avvicinandosi all’intesa definitiva. Un ruolo importante nella formalizzazione lo avrà anche Tony D’Amico, atteso a breve a Trigoria. Sul tavolo restano inoltre i rinnovi di Pellegrini e Celik, mentre sul fronte cessioni continua a essere Manu Koné il principale candidato a lasciare la Capitale. (Il Tempo)

Ore 8:00 – Un anno di Gasp, amore sbocciato

Dopo un primo anno iniziato tra scetticismo e difficoltà, Gian Piero Gasperini è riuscito a conquistare il popolo giallorosso grazie ai risultati e al ritorno in Champions League. “Aver conquistato i tifosi per me vale come uno scudetto”, ha dichiarato il tecnico, protagonista di una stagione segnata da derby vinti, infortuni e tensioni interne superate facendo gruppo con la squadra. Ora l’obiettivo è alzare ulteriormente l’asticella con giocatori già pronti e di esperienza internazionale. (Gazzetta dello Sport)

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